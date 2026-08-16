Один ребенок сорвал целый рейс: самолет вернули в терминал и отменили вылет
В Канаде ребенок отказался пристегиваться перед взлетом, прятался под креслом, а попытки экипажа решить проблему не помогли. В итоге самолет вернули к терминалу, а весь рейс отменили.
Самолет авиакомпании Porter Airlines должен был отправиться из Виктории в Торонто. Однако перед взлетом экипаж заметил, что маленький пассажир стоит на своем сиденье и не хочет пристегиваться. Представитель авиакомпании рассказал BBC, что родитель ребенка и члены экипажа пытались решить ситуацию, но сделать это не удалось.
"Самолет не мог взлететь в таких небезопасных условиях, поэтому экипаж принял решение вернуться к терминалу и попросить обоих пассажиров покинуть самолет", - объяснили в авиакомпании.
Однако на этом проблемы не закончились. Пока экипаж и семья решали ситуацию, самолет потерял слишком много времени. В результате он уже не мог выполнить рейс до закрытия взлетно-посадочной полосы после полуночи. Рейс пришлось отменить, а пассажиров переправили на следующий день. Некоторым пришлось в спешке искать номер в ближайшей гостинице, и теперь они требуют от авиакомпании компенсацию своих расходов.
Эксперт по авиационной безопасности Лиа Тусо объяснила BBC, что решение экипажа было связано не только с безопасностью остальных пассажиров, но и самого ребенка. Во время неожиданной турбулентности или резкого движения самолета непристегнутый ребенок может получить серьезные травмы. Особенно важен ремень безопасности во время взлета и посадки. Поэтому экипаж не может просто проигнорировать ситуацию и взлететь с пассажиром, который отказывается соблюдать требования безопасности.
При этом один из пассажиров того самого рейса рассказал CBC News, что ребенок не выглядел агрессивным или намеренно вызывающим. По его словам, малыш, скорее, был напуган. Ребенок несколько раз прятался под сиденьем. Когда взрослые пытались пристегнуть его, он выскальзывал из ремня и снова забирался под кресло.
Именно это обстоятельство стало одной из главных тем обсуждения в интернете. Одни пользователи считают, что ответственность должна лежать прежде всего на родителях, а авиакомпании в подобных ситуациях обязаны действовать максимально жестко. По их мнению, требования безопасности в самолете не могут зависеть от поведения ребенка. Другие призывают проявлять больше понимания. Маленькие дети во время полета могут испытывать сильный страх, а их реакция не всегда является сознательной попыткой помешать окружающим.