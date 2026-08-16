Один ребенок сорвал целый рейс: самолет вернули в терминал и отменили вылет

Однако на этом проблемы не закончились. Пока экипаж и семья решали ситуацию, самолет потерял слишком много времени. В результате он уже не мог выполнить рейс до закрытия взлетно-посадочной полосы после полуночи. Рейс пришлось отменить, а пассажиров переправили на следующий день. Некоторым пришлось в спешке искать номер в ближайшей гостинице, и теперь они требуют от авиакомпании компенсацию своих расходов.