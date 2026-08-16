Сеть 2G в Латвии уходит в прошлое - знаете ли вы, в какой сети совершаются ваши телефонные звонки?
В Латвии стремительно меняется привычный способ совершать мобильные звонки. Большинство пользователей уже незаметно для себя перешли на более современную технологию, тогда как старая сеть продолжает обслуживать значительную часть вызовов.
Данные мультисервисной компании Tele2 свидетельствуют о том, что уже большинство, или 75 % голосовых звонков, совершаются в Латвии с помощью технологии VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) в сети 4G. Она обеспечивает более быстрое соединение при вызове, а также более высокое качество голосовых и видеозвонков. "По мере отключения устаревшей технологии 3G и замены старых мобильных телефонов на более современные увеличилось число клиентов, использующих для голосовых звонков современную технологию VoLTE. Она не только обеспечивает наилучшее качество голосовой связи, но и позволяет во время звонка одновременно использовать мобильные данные, например, отправлять изображения в различных мобильных приложениях или искать информацию в интернете", - говорит технический директор Tele2 Лига Круминя.
В компании отмечают, что остальные 25% голосовых звонков по-прежнему совершаются в сети 2G, которая предназначена только для голосовых вызовов и отправки SMS. В ряде стран уже начался постепенный отказ от 2G, поскольку число использующих ее клиентов продолжает сокращаться. Однако в Латвии в ближайшие годы отключение сети 2G еще не предвидится. Для сравнения: Tele2 отключила сеть 3G в тот момент, когда в этой сети потреблялся примерно 1 % общего объема мобильных данных.
Как сообщалось, во внедрение технологий VoLTE и VoWiFi (Voice over Wi-Fi) Tele2 инвестировала 5 млн евро, и эти технологии доступны бесплатно каждому, у кого имеются соответствующие устройства.