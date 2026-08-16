Сеть 2G в Латвии уходит в прошлое - знаете ли вы, в какой сети совершаются ваши телефонные звонки?

Данные мультисервисной компании Tele2 свидетельствуют о том, что уже большинство, или 75 % голосовых звонков, совершаются в Латвии с помощью технологии VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) в сети 4G. Она обеспечивает более быстрое соединение при вызове, а также более высокое качество голосовых и видеозвонков. "По мере отключения устаревшей технологии 3G и замены старых мобильных телефонов на более современные увеличилось число клиентов, использующих для голосовых звонков современную технологию VoLTE. Она не только обеспечивает наилучшее качество голосовой связи, но и позволяет во время звонка одновременно использовать мобильные данные, например, отправлять изображения в различных мобильных приложениях или искать информацию в интернете", - говорит технический директор Tele2 Лига Круминя.