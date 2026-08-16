Стало известно, сколько заключенные зарабатывают в латвийских тюрьмах
Средняя месячная зарплата осужденных после уплаты налогов, работавших в 2025 году на хозяйственном обслуживании мест заключения, составляла 102 евро, а на рабочих местах, созданных коммерческими предприятиями, - 282 евро. Об этом свидетельствует публичный отчет Управления мест заключения за 2025 год.
Всего в прошлом году были трудоустроены 761 заключенный. Из них 289 осужденных работали на хозяйственном обслуживании тюрем, а 472 - на рабочих местах, созданных коммерческими предприятиями. В их числе были также 11 женщин, отбывающих наказание в Ильгюциемской тюрьме.
Больше всего работающих заключенных было в Даугавгривской тюрьме в Даугавпилсе. Там 97 человек были заняты хозяйственным обслуживанием, а еще 136 работали на созданных коммерческими предприятиями рабочих местах.
В соответствии с заключенными в прошлом году договорами о сотрудничестве заключенные работали в сфере швейного производства, деревообработки, торговли, производства упаковочных материалов и общественного питания.
В швейном производстве заключенные работали на предприятии Niso в Рижской центральной тюрьме, Viļakas tekstils - в Ильгюциемской тюрьме и Jake - в Даугавгривской тюрьме.
В деревообработке и производстве изделий из древесины заключенные были заняты на предприятии Domsa в Даугавгривской тюрьме, SC Koks - в Елгавской тюрьме, а также Successu и Solidis - в Валмиерской тюрьме.
На вспомогательных работах в магазине компании Lenoka заключенные работали в Рижской центральной, Ильгюциемской, Елгавской, Валмиерской и Даугавгривской тюрьмах. Производством и комплектацией упаковочных материалов в Рижской центральной тюрьме занимались заключенные, трудоустроенные предприятием VP Balt.