Стало известно, сколько заключенные зарабатывают в латвийских тюрьмах

Всего в прошлом году были трудоустроены 761 заключенный. Из них 289 осужденных работали на хозяйственном обслуживании тюрем, а 472 - на рабочих местах, созданных коммерческими предприятиями. В их числе были также 11 женщин, отбывающих наказание в Ильгюциемской тюрьме.