В Сигулде поселились два спасенных в Литве амурских тигра - увидеть их можно будет с 19 августа
В Сигулдском зоопарке появились два новых необычных обитателя - амурские тигры Снайпер и Донюк, спасенные в Литве после ненадлежащего содержания. Сейчас хищники осваиваются на новом месте, а посетители смогут увидеть их уже с 19 августа.
Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, из Литовского центра спасения диких животных в Сигулду перевезли двух амурских тигров - Снайпера и Донюка.
Ранее животных конфисковали из-за ненадлежащих условий содержания в одном из литовских зоопарков. По доступной в интернете информации, вероятнее всего, до этого они находились в Клайпедском зоопарке.
Сейчас тигры привыкают к новой обстановке, поэтому посетители пока не могут их увидеть. Для публики животных планируют открыть с 19 августа.
Амурский тигр относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. По данным, доступным в интернете, в мире насчитывается около 4000 амурских тигров, при этом в дикой природе живут до 600 особей.
Сигулдский зоопарк считается крупнейшим частным зоопарком Латвии. Он расположен на территории площадью 11 гектаров в Национальном парке Гауя.
В зоопарке также содержатся зебры, верблюды, лемуры, ламы, альпаки, лани, хайлендские коровы, ослы пуату, кролики, козы, павлины, сурикаты и другие животные.