В Сигулде поселились два спасенных в Литве амурских тигра - увидеть их можно будет с 19 августа
Фото: Shutterstock
В Сигулдском зоопарке готовятся показать двух спасенных амурских тигров (иллюстративное фото).
В Латвии

В Сигулде поселились два спасенных в Литве амурских тигра - увидеть их можно будет с 19 августа

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В Сигулдском зоопарке появились два новых необычных обитателя - амурские тигры Снайпер и Донюк, спасенные в Литве после ненадлежащего содержания. Сейчас хищники осваиваются на новом месте, а посетители смогут увидеть их уже с 19 августа.

Как сообщается на странице зоопарка в Facebook, из Литовского центра спасения диких животных в Сигулду перевезли двух амурских тигров - Снайпера и Донюка.

Ранее животных конфисковали из-за ненадлежащих условий содержания в одном из литовских зоопарков. По доступной в интернете информации, вероятнее всего, до этого они находились в Клайпедском зоопарке.

Сейчас тигры привыкают к новой обстановке, поэтому посетители пока не могут их увидеть. Для публики животных планируют открыть с 19 августа.

Амурский тигр относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. По данным, доступным в интернете, в мире насчитывается около 4000 амурских тигров, при этом в дикой природе живут до 600 особей.

Сигулдский зоопарк считается крупнейшим частным зоопарком Латвии. Он расположен на территории площадью 11 гектаров в Национальном парке Гауя.

В зоопарке также содержатся зебры, верблюды, лемуры, ламы, альпаки, лани, хайлендские коровы, ослы пуату, кролики, козы, павлины, сурикаты и другие животные.

Темы

ГауяFacebookСигулдаНовости регионовВидземе

Другие сейчас читают