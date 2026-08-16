Новый налог для малого бизнеса может обойтись государству почти в 400 тысяч евро
В Сейме 14-го созыва еще планируют успеть ввести новый режим налогообложения микропредприятий, чтобы вновь сделать его привлекательным для начинающих предпринимателей и поставщиков услуг, которые хотят выйти из теневой экономики. Однако первоначальное предложение в парламенте претерпело серьезные изменения, из-за чего возникли вопросы о целесообразности всей реформы.
Режим налога на микропредприятия был введен в Латвии в 2010 году. После тяжелого финансового кризиса он должен был способствовать развитию малого бизнеса, легальной занятости и сокращению теневой экономики. Первоначально налоговая ставка составляла всего 9% от оборота, а на пике в стране было зарегистрировано более 50 000 плательщиков налога на микропредприятия.
Однако у системы были и существенные недостатки. В частности, возникали проблемы с социальными взносами работников, а некоторые предприниматели использовали режим для искусственного дробления более крупного бизнеса и налоговой оптимизации, сообщают TV3 Ziņas.
С годами на фоне общественных и политических дискуссий условия режима становились все жестче. Полностью он не исчез, однако стал значительно менее привлекательным. Сейчас ставка налога составляет 25%.
В этом году политики вновь заговорили о возможности смягчить условия для самых небольших предпринимателей - физических лиц. В июне Сейм в первом чтении поддержал поправки, которые должны были распространяться на физических лиц, оказывающих услуги исключительно другим физическим лицам и имеющих годовой оборот не более 25 000 евро.
Новый механизм мог бы использоваться, например, тренерами, садовниками, частными преподавателями, парикмахерами, специалистами индустрии красоты, сантехниками и другими поставщиками услуг. Идея заключалась в том, чтобы максимально упростить ведение легальной деятельности - банк автоматически удерживал бы 10% налога с поступлений на специальный счет доходов от хозяйственной деятельности.
Однако уже после первого чтения стало понятно, что у различных ведомств есть серьезные возражения. Для поиска компромисса была создана специальная рабочая группа, которая продолжила работу летом, пока Сейм и парламентская комиссия по бюджету и налогам находились на каникулах.
Основная цель при этом сохранялась - принять изменения еще в рамках нынешнего созыва Сейма и запустить новый режим с 2027 года.
На этой неделе рабочая группа представила парламенту уже существенно переработанный вариант. Теперь речь идет фактически не о прежнем налоге на микропредприятия, а о новом режиме. В законодательстве предлагается ввести понятия "малая хозяйственная деятельность" и "налог для начинающих микропредприятий".
Одно из главных изменений - существенное снижение допустимого оборота. Вместо первоначально предложенных 25 000 евро в год потолок предлагается установить на уровне 12 000 евро, или 1000 евро в месяц.
В Министерстве финансов объясняют, что скептически относились к ситуации, при которой человек мог бы получать доход на уровне средней зарплаты по стране, но при этом практически не делать социальных взносов.
"Сказать, что у такого человека нет социальных страховых взносов или они составляют восемь процентных пунктов, было бы очень искажающим конкуренцию. Мы хотим посмотреть, работает ли этот режим вообще. Возможно, появятся какие-то подводные камни, о которых мы пока не знаем. Налогоплательщики у нас инновационные", - с иронией отметила директор Департамента прямых налогов Министерства финансов Астра Каляне.
По оценкам, новый режим может затронуть всего около 1000 человек. Это вызвало недоумение у Латвийской торгово-промышленной палаты.
"В целом мы возражаем против создания нового режима для 1000 человек. Способы уклонения все равно будут найдены, но это неадекватно и не основано на данных", - заявила вице-президент Латвийской торгово-промышленной палаты Лиените Скараине.
Еще больше вопросов возникло после того, как Служба государственных доходов озвучила возможную стоимость технического внедрения нового налогового режима.
По словам представительницы VID Марии Радзюшонаки, расходы на адаптацию информационных систем оцениваются почти в 400 000 евро.
Несмотря на это, политическое руководство Министерства финансов продолжает поддерживать идею, даже если новый режим действительно обойдется почти в 400 000 евро, а пользоваться им будут лишь около 1000 человек.
"Если бы мы знали, сколько в итоге будет этих людей, мы могли бы хорошо все спрогнозировать, но сейчас это только оценки. Я надеюсь, что их будет больше", - заявил парламентский секретарь Министерства финансов Эдгарс Путра.
На вопрос, что произойдет, если участников больше не станет, он ответил: "Тогда не станет".
Конкретных прогнозов относительно того, сколько налогов государство сможет получить благодаря новому режиму, представитель министерства не назвал. При этом он выразил уверенность, что почти 400 000 евро, необходимых для внедрения системы, удастся компенсировать поступлениями.
Законопроект продолжает продвижение в Сейме. К вопросу о целесообразности предлагаемых изменений депутаты планируют вернуться при рассмотрении проекта в третьем чтении.