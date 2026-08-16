Новый налог для малого бизнеса может обойтись государству почти в 400 тысяч евро

"Сказать, что у такого человека нет социальных страховых взносов или они составляют восемь процентных пунктов, было бы очень искажающим конкуренцию. Мы хотим посмотреть, работает ли этот режим вообще. Возможно, появятся какие-то подводные камни, о которых мы пока не знаем. Налогоплательщики у нас инновационные", - с иронией отметила директор Департамента прямых налогов Министерства финансов Астра Каляне.