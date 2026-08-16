Всплыли новые факты: ФБР проигнорировало предупреждения основателя Playboy об Эпштейне

Как сообщает The New York Post, в 2005 году модель Одра Линн Кристиансен обратилась за помощью к основателю Playboy Хью Хефнеру. В октябре 2003 года она появилась на страницах журнала в качестве "Девушки месяца". По данным судебных документов, Кристиансен рассказала Хефнеру, что Эпштейн и его состоятельный знакомый подвергли ее сексуальному насилию.