Всплыли новые факты: ФБР проигнорировало предупреждения основателя Playboy об Эпштейне
Фото: Reuters / Scanpix
Основатель Playboy Хью Хефнер несколько раз обращался в ФБР.
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Всплыли новые факты: ФБР проигнорировало предупреждения основателя Playboy об Эпштейне

Отдел новостей

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Новые судебные документы по делу Джеффри Эпштейна раскрыли историю модели, которая еще в 2005 году рассказала Хью Хефнеру о сексуальном насилии. ФБР связалось с ней лишь 15 лет спустя.

Новые судебные документы по делу печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна раскрыли еще одну историю, связанную с возможным сексуальным насилием и бездействием правоохранительных органов.

Как сообщает The New York Post, в 2005 году модель Одра Линн Кристиансен обратилась за помощью к основателю Playboy Хью Хефнеру. В октябре 2003 года она появилась на страницах журнала в качестве "Девушки месяца". По данным судебных документов, Кристиансен рассказала Хефнеру, что Эпштейн и его состоятельный знакомый подвергли ее сексуальному насилию.

В то время модель жила в знаменитом особняке Playboy в Беверли-Хиллз. После публикации ее фотографий в журнале с ней связался Эпштейн, а вскоре после этого, согласно ее утверждениям, подверг ее сексуальной эксплуатации.

В материалах дела также упоминается знакомство модели с ныне покойным миллиардером Стэнли Хо - одним из наиболее влиятельных предпринимателей Азии, которого в свое время называли "крестным отцом азартных игр".

Кристиансен решила обратиться к Хефнеру, рассчитывая на его связи с представителями властей. И, как следует из материалов дела, Хефнер действительно несколько раз связывался с Федеральным бюро расследований США (ФБР), чтобы сообщить о заявлениях модели.

Однако непосредственно с Кристиансен представители ФБР связались лишь в октябре 2020 года - спустя 15 лет после первых предупреждений Хефнера.

Эти сведения стали известны в рамках коллективного иска, поданного 32 предполагаемыми жертвами Эпштейна во Флориде против правительства США. Как пишет The New York Post, в июне этого года ФБР пыталось добиться отклонения иска. Бюро утверждало, что не обязано расследовать абсолютно каждое поступающее сообщение. Окончательного решения суда по этому делу пока нет.

Темы

ФБРСШАPlayboyДжеффри ЭпштейнХью Хефнер

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