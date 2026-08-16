В Мадоне вложили 256 579 евро в реконструкцию теннисной площадки.
В Латвии
Сегодня 18:45
В Мадоне преобразили теннисные корты - проект стоил почти 257 тысяч евро
В Мадоне завершили масштабное обновление открытых теннисных кортов на улице Гауяс. Проект обошелся почти в 257 тысяч евро - кроме самого корта здесь появились новая инфраструктура, освещение и зона отдыха.
В рамках проекта был обновлен существующий теннисный корт, построена тренировочная стенка, территория огорожена новым забором. Для игроков оборудовали зону отдыха с навесом и скамейками, помещения для хранения инвентаря, а также новое освещение.
Кроме того, благоустроили прилегающую территорию - улучшили доступ к кортам, оборудовали парковочные места для автомобилей и велосипедов, установили питьевой фонтанчик и провели озеленение.