Немецкой бригаде в Литве не хватает солдат: военных могут отправить принудительно
Бундесверу не хватает около 2000 военнослужащих, чтобы к концу 2027 года полностью укомплектовать немецкую бригаду, которая будет на постоянной основе размещена в Литве, сообщает германская газета Bild.
Всего в этом соединении должны служить около 4800 военнослужащих, однако на данный момент заполнено лишь примерно 60% необходимых штатных мест. При этом подразделения, которые уже находятся в Литве, укомплектованы значительно лучше - примерно на 92%.
Наибольшие проблемы с привлечением личного состава сохраняются в подразделениях, которым предстоит перебраться из Германии в Литву в 2027 году. Особенно остро нехватка военнослужащих ощущается в танковых и мотопехотных батальонах.
Ситуация настолько серьезная, что министр обороны Германии Борис Писториус ранее допускал возможность в случае необходимости направлять военнослужащих в Литву в принудительном порядке.
Несмотря на различные информационные кампании и даже ознакомительные поездки в Литву, решить проблему пока не удалось - добровольцев, желающих служить на восточном фланге НАТО, по-прежнему недостаточно.
Если Министерство обороны Германии действительно решит прибегнуть к принудительному назначению военнослужащих, соответствующее решение должно быть принято до конца этого года. Это необходимо сделать заблаговременно, чтобы у военных было достаточно времени подготовиться к переезду в Литву вместе со своими семьями.