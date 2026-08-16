Немецкой бригаде в Литве не хватает солдат: военных могут отправить принудительно

Если Министерство обороны Германии действительно решит прибегнуть к принудительному назначению военнослужащих, соответствующее решение должно быть принято до конца этого года. Это необходимо сделать заблаговременно, чтобы у военных было достаточно времени подготовиться к переезду в Литву вместе со своими семьями.

