"Почему в Латвии это не убирают?" Водоросли на берегу в Лиепае вызвали бурную дискуссию

"И как все это убрать, еще больше не испортив пляж? Тяжелая техника с грузовиками и бульдозерами там все изъездит, и будет еще хуже", - написал один из комментаторов. Гуна возразила, что для этого необязательно использовать тяжелую технику. "Это не тяжелая техника - небольшие тракторы собирают, складывают и увозят. Что именно они испортят, песок? Следы оставят?" - ответила она.