"Почему в Латвии это не убирают?" Водоросли на берегу в Лиепае вызвали бурную дискуссию
Пляж Лиепаи оказался в центре спора после того, как отдыхающие заметили большое количество водорослей на берегу. Одни требуют регулярной уборки, другие призывают не вмешиваться в естественные процессы моря.
Поводом для дискуссии стала публикация пользователя Threads Гуны, которая задалась вопросом, почему в Латвии водоросли не убирают регулярно, особенно в летний сезон.
"Почему в Латвии это не убирают? В Испании, например, водоросли и морскую траву регулярно собирают специальной техникой, особенно в сезон. Лиепая - фантастически красивый город, и пляж должен быть его визитной карточкой", - написала она. При этом автор публикации предположила, что оставлять водоросли на берегу, возможно, необходимо по экологическим причинам.
Публикация вызвала активную дискуссию. Одни пользователи считают, что пляж можно было бы регулярно очищать небольшой специализированной техникой. Другие напоминают, что выброс водорослей на берег - естественный процесс, а после уборки море уже через несколько часов или на следующий день может снова принести их к берегу.
"И как все это убрать, еще больше не испортив пляж? Тяжелая техника с грузовиками и бульдозерами там все изъездит, и будет еще хуже", - написал один из комментаторов. Гуна возразила, что для этого необязательно использовать тяжелую технику. "Это не тяжелая техника - небольшие тракторы собирают, складывают и увозят. Что именно они испортят, песок? Следы оставят?" - ответила она.
Не обошлось и без шуток. Один из пользователей назвал происходящее возможностью бесплатно попробовать лечебные грязевые процедуры. Гуна в ответ заметила, что, по ее мнению, "грязи там мало".
Другие участники дискуссии призвали не воспринимать водоросли как признак неухоженного пляжа. "Это море, и при определенном ветре водоросли выбрасывает на берег - так происходит в природе. Если техника утром все соберет, к вечеру или следующему утру выглядит точно так же. Радуйтесь, что это не мусор, а водоросли", - отметила одна из комментаторов.
Пользователи также напомнили, что количество выброшенных на берег водорослей зависит от направления ветра и подобное явление наблюдается в разных местах латвийского побережья. Кто-то даже пошутил, что на таком берегу можно было бы поискать янтарь.
В комментариях прозвучало и предположение, что водоросли на пляже Лиепаи все же убирают, однако море быстро приносит новые. "Убирают, просто, видимо, природа достаточно быстро производит новые", - написала одна из участниц обсуждения.
В то же время некоторые пользователи критиковали муниципалитет за приоритеты и расходование средств. Один из комментаторов заявил, что похожая ситуация наблюдается и в Юрмале. Гуна же считает, что регулярный сбор водорослей не должен создавать для муниципального бюджета чрезмерных расходов.