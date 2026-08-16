Депутатам все-таки придется голосовать за отмену своих компенсаций. Что же они решат?

Инициатива об отмене компенсаций собрала необходимые более 10 000 подписей в четверг и теперь должна быть передана в Сейм для рассмотрения. Автор инициативы, заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Андис Фелдманис, считает, что нет объективных оснований ставить депутатов Сейма в более выгодное положение по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. По его мнению, расходы на транспорт или жилье, связанные с выполнением рабочих обязанностей, эти сотрудники обычно покрывают самостоятельно.