Депутатам все-таки придется голосовать за отмену своих компенсаций. Что же они решат?
Уже более 10 000 жителей Латвии потребовали отменить компенсации депутатам Сейма за транспорт и аренду жилья. Однако нынешний парламент может лишь начать рассмотрение инициативы, а окончательное решение достанется следующему Сейму.
Инициатива об отмене компенсаций депутатам Сейма за транспортные расходы и аренду жилья, собравшая более 10 000 подписей на портале Manabalss.lv, еще может попасть на рассмотрение нынешнего парламента. Однако завершить необходимые законодательные изменения до окончания его работы, скорее всего, не удастся. Об этом заявил руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) Харий Рокпелнис.
По его словам, в сентябре и октябре состоятся очередные заседания Сейма, поэтому парламент еще может успеть рассмотреть коллективное обращение граждан. При этом одного рассмотрения инициативы будет недостаточно. Для отмены действующей системы компенсаций потребуются поправки к регламенту Сейма, а их принятие является более длительным процессом.
"После рассмотрения инициативы, чтобы она вступила в силу, необходимы изменения в регламенте Сейма. Это более длительный процесс. Мы успеем только начать его рассматривать, а завершать придется следующему Сейму", - заявил Рокпелнис.
При этом сам политик не считает, что компенсации депутатам необходимо полностью отменять. Ранее он говорил, что существующая система помогает обеспечить более равные возможности для депутатов из Риги и регионов. По мнению Рокпелниса, парламентариям, избранным в регионах, сложнее регулярно встречаться со своими избирателями, чем депутатам от Риги. Поэтому транспортные и жилищные компенсации, по его словам, играют важную роль.
В то же время политик допускает пересмотр размеров выплат. В частности, можно было бы уменьшить максимальные лимиты компенсаций. Рокпелнис отметил, что лишь немногие депутаты используют весь доступный объем.
Инициатива об отмене компенсаций собрала необходимые более 10 000 подписей в четверг и теперь должна быть передана в Сейм для рассмотрения. Автор инициативы, заместитель председателя Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Андис Фелдманис, считает, что нет объективных оснований ставить депутатов Сейма в более выгодное положение по сравнению с другими работниками государственного и муниципального сектора. По его мнению, расходы на транспорт или жилье, связанные с выполнением рабочих обязанностей, эти сотрудники обычно покрывают самостоятельно.
Тема депутатских компенсаций в последнее время стала особенно острой после появления информации о выплате депутату Лейле Расиме ("Прогрессивные") компенсации за аренду жилья. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало служебную проверку обоснованности этих выплат. Ранее KNAB также указывало на недостатки в регулировании депутатских компенсаций, которые могут создавать возможности для недобросовестного использования системы.
Таким образом, нынешний Сейм еще может начать рассмотрение инициативы граждан, однако окончательная судьба депутатских компенсаций, вероятно, будет решаться уже следующим составом парламента.