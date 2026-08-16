В воскресенье до +26 градусов и переменная облачность

Днем воздух прогреется до +22...+26 градусов, но в прибрежных районах будет прохладнее. Кратковременный дождь ожидается местами на востоке страны. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, который в прибрежных районах будет порывистым.