Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:13
В воскресенье до +26 градусов и переменная облачность
В воскресенье облака будут время от времени закрывать солнце, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Днем воздух прогреется до +22...+26 градусов, но в прибрежных районах будет прохладнее. Кратковременный дождь ожидается местами на востоке страны. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, который в прибрежных районах будет порывистым.
В столице облачность будет переменной, и утром возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный и западный ветер, и воздух прогреется до +24...+26 градусов.