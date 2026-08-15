ВИДЕО: такого в Риге давно не было! Фейерверк и сотни лазеров озарили Даугаву

Фейерверк стал особенно заметной частью юбилейного вечера еще и потому, что для Риги подобное зрелище давно перестало быть привычной ежегодной традицией. Последний крупный муниципальный праздничный салют в центре Риги перед длительным перерывом состоялся 31 декабря 2019 года при встрече 2020 года. В августе того же 2019 года фейерверком завершались и тогдашние Дни Риги, а 18 ноября 2019 года праздничный салют прошел на набережной в честь Дня провозглашения Латвийской Республики.