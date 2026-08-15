ВИДЕО: такого в Риге давно не было! Фейерверк и сотни лазеров озарили Даугаву
В ночь с 15 на 16 августа Рига отметила свой 825-й день рождения одним из самых зрелищных событий последних лет. Тысячи людей заполнили набережную Даугавы и другие точки, откуда открывался вид на реку. Кульминацией праздника стало масштабное шоу на воде с лазерами, фонтанами, видеопроекциями и фейерверком.
Главные торжества в честь 825-летия Риги 15 августа развернулись сразу в нескольких местах столицы, однако к позднему вечеру центром притяжения стала набережная 11 Ноября. Именно здесь после большой концертной программы началась кульминация праздника "Открой Ригу! Код: 825".
Задолго до начала вечернего шоу пространство у Даугавы начало стремительно заполняться людьми. К 23:30 свободное место найти было уже непросто - огромная толпа растянулась вдоль реки, зрители занимали места на набережной и мостах. Многие заранее подняли телефоны, чтобы снять долгожданное зрелище.
Организаторы обещали сотни лазерных лучей, три водных экрана, музыкальное сопровождение и специально созданное для юбилейного вечера видео. Все это было развернуто непосредственно на Даугаве.
Над рекой появились десятки пересекающихся лазерных лучей, а водная гладь превратилась в часть огромной световой сцены. На водяные экраны выводились видеопроекции, посвященные Риге и ее 825-летию. Шоу сопровождали световые и пиротехнические эффекты - над Даугавой вспыхивали залпы, отражавшиеся в воде, пока зрители снимали происходящее на телефоны.
Мультимедийное шоу:
Особенно эффектно выглядел контраст между темной рекой и сотнями световых линий, расходившихся над водой и городом. В разные моменты пространство окрашивалось в красные, розовые, зеленые и холодные голубые оттенки, а фонтаны, дым, лазеры и пиротехника складывались в единое представление.
Фейерверк стал особенно заметной частью юбилейного вечера еще и потому, что для Риги подобное зрелище давно перестало быть привычной ежегодной традицией. Последний крупный муниципальный праздничный салют в центре Риги перед длительным перерывом состоялся 31 декабря 2019 года при встрече 2020 года. В августе того же 2019 года фейерверком завершались и тогдашние Дни Риги, а 18 ноября 2019 года праздничный салют прошел на набережной в честь Дня провозглашения Латвийской Республики.
Набережная в Риге давно не видела столько людей:
Праздник на этом не закончился. После основной части шоу набережная превратилась в ночную площадку - музыку играли диджеи Линда Самсонова и Магнус Эриньш, а лазеры и световые эффекты над Даугавой продолжались до 02:00.