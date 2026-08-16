НПО получают миллионы, а детям не хватает учебников: Инга Ванага хотела бы пересмотреть приоритеты
Пока латвийские школы продолжают искать деньги на учебники, рабочие тетради и цифровые материалы, отдельные неправительственные организации (НПО) получают из государственного бюджета суммы, приближающиеся к миллиону евро. Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага считает, что систему финансирования НПО необходимо пересмотреть.
Выступая в программе "Preses Klubs" на TV24, Инга Ванага подчеркнула, что сама много лет работает в неправительственном секторе и хорошо понимает его значение. По ее словам, многие НПО выполняют действительно важную для общества работу, а некоторые организации даже получили от государства полномочия на выполнение определенных функций.
"Очень многие НПО заслуживают этих денег, потому что делают очень благородную и необходимую работу. Есть организации, которым государство делегировало определенные функции. Действительно, целому ряду организаций - большое уважение", - сказала Ванага.
При этом она считает, что сам принцип распределения государственного финансирования необходимо внимательно оценить. Речь, по ее словам, должна идти не только о суммах, но и о системе и критериях, по которым деньги выделяются.
"Я даже удивляюсь, как некоторые справляются с тем финансированием, которое получают и которым располагают. Но другую часть, извините, нужно встряхнуть. И хорошенько встряхнуть", - заявила Ванага.
Она рассказала, что сама изучила список выделенного НПО финансирования и была удивлена некоторыми суммами. По словам Ванаги, из более чем 200 млн евро, которые в целом направляются неправительственным организациям, около 11 млн евро приходится на НПО, работающие в сфере образования. При этом отдельные организации получают около миллиона евро или суммы, близкие к этой отметке.
Именно здесь, по мнению главы профсоюза, возникает вопрос о государственных приоритетах. "Если мы видим, что нам приходится бороться за учебные материалы, книги, тетради, цифровые и печатные материалы, что нашим детям не хватает элементарных вещей, то возникает вопрос", - сказала она.
Ванага подчеркнула, что речь идет об общих государственных средствах, поэтому общество имеет право понимать, насколько обоснованно распределяются такие суммы. "И в то же время я вижу, что у некоторых, буквально у нескольких, НПО в сфере образования есть миллионы. Каждая получает около миллиона или близкую к этой сумме. Тогда возникает вопрос к большинству общества: что является приоритетом?" - заявила Ванага. Она сформулировала этот вопрос максимально прямо: "Некоторые НПО, каждая из которых получает почти миллион, или все наши дети, которым сегодня не хватает учебных материалов?"