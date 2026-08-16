НПО получают миллионы, а детям не хватает учебников: Инга Ванага хотела бы пересмотреть приоритеты

Ванага подчеркнула, что речь идет об общих государственных средствах, поэтому общество имеет право понимать, насколько обоснованно распределяются такие суммы. "И в то же время я вижу, что у некоторых, буквально у нескольких, НПО в сфере образования есть миллионы. Каждая получает около миллиона или близкую к этой сумме. Тогда возникает вопрос к большинству общества: что является приоритетом?" - заявила Ванага. Она сформулировала этот вопрос максимально прямо: "Некоторые НПО, каждая из которых получает почти миллион, или все наши дети, которым сегодня не хватает учебных материалов?"