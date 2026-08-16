"Помпезное и абсолютно неприемлемое": Домбрава и Бришкенс устроили жесткий спор из-за письма Испании

После этого спор перешел к вопросу о том, откуда Бришкенс получил информацию о реакции Испании. "Ваше письмо, кажется, не является секретным", - заметил Бришкенс. Домбрава уточнил, что речь идет не о секретности самого письма, а об информации о возможных возражениях испанской стороны. Бришкенс ответил, что основывается на публикациях латвийских СМИ. Домбрава в ответ обвинил его в том, что он опирается на слухи. Бришкенс с этим не согласился и подчеркнул, что знакомился с самим текстом письма.