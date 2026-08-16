"Помпезное и абсолютно неприемлемое": Домбрава и Бришкенс устроили жесткий спор из-за письма Испании
В рамках политических дебатов "Tiešs jautājums" ("Прямой вопрос"), посвященных миграции, министр внутренних дел Янис Домбрава ("Национальное объединение") и депутат Сейма Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") устроили острый спор вокруг письма, которое министр направил Испании на фоне массового притока нелегальных мигрантов.
Каспар Бришкенс напомнил, что письмо не было согласовано с Министерством иностранных дел, и заявил, что это могло негативно повлиять на отношения Латвии с Испанией - одним из ее ключевых партнеров в сфере безопасности. "Очевидно, что вы ни с кем его не согласовали. Я полностью уверен, что Министерство иностранных дел наложило бы на это жесткое эмбарго", - заявил Бришкенс.
По его словам, особенно проблематичным был сам факт обращения к Испании, учитывая ее роль в системе безопасности Латвии. Бришкенс подчеркнул, что в стране находятся более 600 военнослужащих и Испания является важным партнером Латвии. Он также поставил под сомнение, учитывал ли Домбрава возможные последствия для отношений Латвии с Испанией.
Министр, в свою очередь, назвал подобные обвинения дезинформацией и заявил, что содержание письма трактуют неправильно. "Мне нравится эта придуманная дезинформация, которую, кстати, в основном начала распространять одна журналистка. Это действительно дезинформация", - заявил Янис Домбрава.
Он пояснил, что в письме Латвия выражала готовность проявить солидарность в связи с миграционным кризисом, а также делилась собственным опытом как внешней границы Евросоюза. При этом, по словам министра, в письме содержалось предупреждение о возможных рисках для Шенгенской зоны, если гражданам третьих стран массово будут предоставлять виды на жительство.
"Мы одновременно указываем на риски, связанные с тем, что, если массово предоставлять виды на жительство гражданам третьих стран, это может создать проблемы в Шенгенской зоне", - сказал Домбрава.
Министр также заявил, что лично не получал от Испании никаких негативных комментариев по поводу письма. По его словам, на неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС, состоявшейся накануне, страны Балтии упоминались скорее в положительном или нейтральном контексте. "Если по каким-то дипломатическим каналам действительно были какие-то волнения, тогда у меня снова возникает вопрос об источниках получения информации", - заявил Домбрава.
После этого спор перешел к вопросу о том, откуда Бришкенс получил информацию о реакции Испании. "Ваше письмо, кажется, не является секретным", - заметил Бришкенс. Домбрава уточнил, что речь идет не о секретности самого письма, а об информации о возможных возражениях испанской стороны. Бришкенс ответил, что основывается на публикациях латвийских СМИ. Домбрава в ответ обвинил его в том, что он опирается на слухи. Бришкенс с этим не согласился и подчеркнул, что знакомился с самим текстом письма.
"Я прочитал это письмо. И, если честно, мне как бывшему дипломату не нужно даже мнение одной журналистки, чтобы понять, что тон этого письма был помпезным, высокомерным и абсолютно неприемлемым", - заявил депутат.
Он добавил, что при этом в письме могли содержаться отдельные фактические положения, с которыми он мог бы согласиться.
Домбрава, однако, не отступил от своей позиции и продолжил критиковать Бришкенса за оценку письма.
Дискуссия состоялась в рамках предвыборного цикла "Прямой вопрос", в котором представители партий, претендующих на места в следующем Сейме, обсуждают вопросы, которые предстоит решать новому парламенту и правительству после 3 октября.