"Не проходи мимо своей удачи!" Жительница Огрского края выиграла четверть миллиона благодаря подруге
Она уже прошла мимо лотерейного стенда, но слова подруги заставили ее вернуться. Одна фраза изменила все: жительница Огрского края стерла защитный слой на билете и обнаружила выигрыш в 250 000 евро.
43-летняя продавщица из Огрского края выиграла 250 000 евро в моментальной лотерее "Подкова удачи". Женщина признается, что в последнее время ее жизнь была полна испытаний, а крупный выигрыш оказался как нельзя кстати. "Некоторое время назад моя жизнь перевернулась с ног на голову", - вспоминает победительница. Одной из главных проблем стали серьезные ремонтные работы в доме. Женщине казалось, что справиться со всеми трудностями самостоятельно практически невозможно. Однако она не потеряла веру в то, что со временем все наладится.
Каждый месяц женщина покупала лотерейный билет. Иногда ей удавалось выиграть 100 или 200 евро, но крупный выигрыш долго оставался лишь мечтой. В день, который в итоге изменил ее жизнь, женщина уже прошла мимо лотерейного стенда в магазине.
Однако ее подруга неожиданно сказала: "Не проходи мимо своей удачи!"
Эти слова оказались решающими. Женщина вернулась и купила билет моментальной лотереи "Подкова удачи". Обычно она не любит стирать защитный слой на таких билетах, но на этот раз решила сделать это прямо в магазине.
Вместе с подругой они долго смотрели на билет и не могли поверить своим глазам. Кассир также подтвердила, что выигрыш действительно есть, однако сказать, сколько именно, не смогла. После звонка в Latvijas Loto выяснилось, что женщина выиграла 250 000 евро.
"Было ощущение, будто я лечу. В один момент я поняла, что справлюсь со всеми трудностями", - рассказывает победительница.
По ее словам, выигрыш принес ей не только финансовую стабильность, но и уверенность в собственных силах. "Я снова поверила в то, что в жизни случаются и хорошие вещи", - признается женщина.
Часть выигрыша она намерена потратить на необходимые ремонтные работы. Но у крупного выигрыша будет и приятная сторона - женщина наконец сможет осуществить давнюю мечту и больше путешествовать. Сначала она планирует посетить Чехию, Австрию, Словакию и Италию, а позже отправиться и в более дальние страны.
"У меня такое ощущение, что жизнь только сейчас по-настоящему начинается. Трудный период остался позади, и я чувствую, что действительно заслужила эту возможность", - говорит жительница Огрского края.