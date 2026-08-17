"Не проходи мимо своей удачи!" Жительница Огрского края выиграла четверть миллиона благодаря подруге

43-летняя продавщица из Огрского края выиграла 250 000 евро в моментальной лотерее "Подкова удачи". Женщина признается, что в последнее время ее жизнь была полна испытаний, а крупный выигрыш оказался как нельзя кстати. "Некоторое время назад моя жизнь перевернулась с ног на голову", - вспоминает победительница. Одной из главных проблем стали серьезные ремонтные работы в доме. Женщине казалось, что справиться со всеми трудностями самостоятельно практически невозможно. Однако она не потеряла веру в то, что со временем все наладится.