Помогали двое, остальные снимали на телефоны: очевидец рассказал, что произошло после аварии в Риге
Тяжелая авария, произошедшая в пятницу вечером в Риге на перекрестке улиц Бруниеку и Авоту, где столкнулись автомобиль Государственной полиции, троллейбус и два легковых автомобиля, оставила тяжелое впечатление у очевидцев произошедшего. Помогать пострадавшим бросились только двое - остальные снимали происходящее на телефоны.
Пока спасательные службы еще только спешили к месту происшествия, мужчина, живущий неподалеку от места аварии, бросился помогать пострадавшим в троллейбусе. Одновременно он стал свидетелем шокирующего безразличия со стороны общества: вместо того чтобы помочь пострадавшим, десятки людей снимали происходящее на смартфоны. О пережитом мужчина рассказал в социальной сети Facebook.
"Большинство подняли телефоны и снимали"
Услышав сирены оперативного транспорта, а затем последовавший за ними страшный звук удара, мужчина мгновенно выбежал на перекресток прямо в домашних тапочках. Перед ним открылась трагическая картина.
"На месте аварии прямо перед моими глазами открылась картина, от которой у меня перехватило дыхание. Вокруг было около 30 человек, но большинство из них подняли мобильные телефоны и снимали только что произошедшую трагедию", - вспоминает мужчина.
Подбежав к троллейбусу с открытыми дверями, очевидец увидел внутри нескольких тяжело пострадавших людей. Но самым шокирующим для него стало то, что в этот момент им пыталась помочь только одна девушка.
"Она была встревожена, но делала все, что могла в тот момент. Я даже не могу толком описать, что происходило у меня в голове. Я просто бросился в троллейбус и спросил: "Как я могу помочь?" В троллейбусе было пятеро тяжело пострадавших", - рассказывает очевидец.
Решающие минуты до приезда медиков
До прибытия бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и эвакуации из общественного транспорта последнего пострадавшего двое спасавших людей провели тяжелые минуты, оказывая помощь в пределах своих возможностей.
"Мы не медики. Мы не обучены работе в подобных ситуациях. У нас не было специальных знаний или оборудования. Но в тот момент что-то внутри нас заставило просто действовать и помогать людям, которым это было необходимо", - делится своими размышлениями мужчина, не скрывая огромного разочарования из-за равнодушия окружающих.
"Через пару минут снаружи уже было более 30 человек. Но внутри троллейбуса, чтобы помочь пострадавшим, нас было только двое. Возможно, эта публикация заставит кого-то хотя бы на секунду отложить телефон и задуматься. Любой из нас мог оказаться в том троллейбусе. Любой из нас мог оказаться тем человеком, которому сегодня вечером была необходима помощь", - напоминает он, призывая общество отказаться от равнодушия.
"Если мы не знаем, что делать, мы можем позвонить по номеру 112, спросить у медиков или полицейских или просто поинтересоваться, нужна ли помощь. Но давайте не будем превращать чужую беду в контент для соцсетей".
Экипаж въехал на перекресток на красный свет
Первоначальная информация после аварии свидетельствовала о том, что служебный автомобиль Volkswagen Государственной полиции, направлявшийся на вызов, въехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. Однако после более детального анализа видеозаписей и технических данных полиция выступила с уточненным заявлением.
Как сообщили представители Госполиции, в пятницу вечером в 17.04 полицейские действительно направлялись на вызов высшего приоритета, или категории "А", связанный с несовершеннолетними, с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Однако в момент столкновения для правоохранителей на перекрестке горел красный сигнал светофора.
После проверки видеозаписей было установлено, что полицейский экипаж пересек перекресток слишком быстро, предварительно не убедившись в безопасности движения.
В Госполиции отмечают, что сразу после происшествий предоставляется первоначальная информация, однако истинные обстоятельства всегда устанавливаются в ходе расследования с оценкой объективных доказательств и показаний свидетелей.
По факту произошедшего начат уголовный процесс, который в соответствии с подследственностью будет передан для расследования Бюро внутренней безопасности (IDB).