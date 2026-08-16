Помогали двое, остальные снимали на телефоны: очевидец рассказал, что произошло после аварии в Риге

"Через пару минут снаружи уже было более 30 человек. Но внутри троллейбуса, чтобы помочь пострадавшим, нас было только двое. Возможно, эта публикация заставит кого-то хотя бы на секунду отложить телефон и задуматься. Любой из нас мог оказаться в том троллейбусе. Любой из нас мог оказаться тем человеком, которому сегодня вечером была необходима помощь", - напоминает он, призывая общество отказаться от равнодушия.