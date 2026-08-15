Ринкевич в Аглоне предупредил: "Небо находится под угрозой, новые инциденты могут повториться"
"Мы должны защищать Латвию как физически, так и духовно", - заявил президент Эдгар Ринкевич в субботу в Аглоне. Он также призвал жителей Латвии сохранять единство.
"Мы должны защищать Латвию как физически, так и духовно", - заявил президент Эдгар Ринкевич, выступая в субботу на мессе в честь праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии в Аглонской базилике. Он отметил, что регулярно бывал в Аглоне, но впервые на празднике Вознесения Пресвятой Девы Марии обращается к общественности.
На любом, даже самом светлом и мирном событии, нужно думать о безопасности, сказал президент. В настоящее время не только в Латвии и Латгале, но и во всем мире небо находится под угрозой. "Новые инциденты могут повториться. Только вчера нам пришлось с этим справляться", - сказал Ринкевич, выразив благодарность всем службам, которые ежедневно заботятся о безопасности людей.
Президент отметил, что обеспечение безопасности Латвии - это не только их работа. "Потому что Латвия - это не "они" и "мы". Латвия - это одно большое "мы". Каждый из нас несет ответственность за себя и своих близких, за своих сограждан", - сказал Ринкевич.
Президент отметил, что в это непростое время нужно сохранять веру в добро, общечеловеческие ценности и человеколюбие. "Это те ценности, которые особенно близки именно здесь, именно сегодня, именно в Аглоне", - сказал он.
"Мы должны защищать нашу Латвию как физически, так и духовно. Мы не должны размениваться по мелочам. Мы не должны ссориться, поддаваться злу, ненависти, предрассудкам и нетерпимости", - подчеркнул Ринкевич.
Президент поблагодарил священнослужителей и верующих за работу, которую они ежедневно выполняют, чтобы нести мир и уверенность, поддерживать тех, кому нужна помощь - как материальная, так и духовная.
"Мы сегодня должны строить будущее Латвии. В моменты угроз и сомнений мы должны укреплять безопасность Латвии и должны делать это вместе, потому что мы - одна земля и один народ, одна Латвия", - подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что около 4 часов утра пятницы паломники в Аглоне получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве и были вынуждены спуститься в подвал. Около 1000 человек провели там примерно час - до тех пор, пока истребители союзников не сбили беспилотник в Балвском крае. Также жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев ранним утром в пятницу были предупреждены в связи с угрозой в воздушном пространстве.
Ранним утром в пятницу истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии у озера Божевас, которое находится примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае, сбили влетевший в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат.