Ринкевич в Аглоне предупредил: "Небо находится под угрозой, новые инциденты могут повториться"

На любом, даже самом светлом и мирном событии, нужно думать о безопасности, сказал президент. В настоящее время не только в Латвии и Латгале, но и во всем мире небо находится под угрозой. "Новые инциденты могут повториться. Только вчера нам пришлось с этим справляться", - сказал Ринкевич, выразив благодарность всем службам, которые ежедневно заботятся о безопасности людей.