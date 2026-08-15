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Аварии и происшествия
Сегодня 20:25
Небольшой летательный аппарат упал в море возле Юрмалы: одного человека спасли
В субботу в Рижском заливе недалеко от Юрмалы в нескольких сотнях метров от берега в воду упал небольшой летательный аппарат. Одного человека удалось спасти из воды и доставить на берег.
Информацию о происшествии подтвердили в Государственной пожарно-спасательной службе. Сообщение о падении поступило на единый номер экстренной помощи 112 в 13.24.
Сотрудники муниципальной полиции обнаружили в воде одного человека и спасли его с помощью гидроцикла. Пострадавшего доставили на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Спасатели на лодке обследовали район падения, однако людей в воде и утечки каких-либо веществ не обнаружили. В дальнейшем помощь пожарных спасателей на месте происшествия не потребовалась.
Информация о происшествии передана в Морской координационный центр поиска и спасания.