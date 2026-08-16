В Гулбенском крае станет дороже водоснабжение. В чем причина?

Планируется, что с 1 декабря текущего года тариф на услуги водоснабжения составит 1,41 евро за кубический метр (без НДС), что на 4,7 процента меньше, чем сейчас, но тариф на услуги канализации составит 2,31 евро за кубический метр (без НДС), что на 7,4 процента больше, чем сейчас.