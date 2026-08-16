В Гулбенском крае станет дороже водоснабжение. В чем причина?
Предприятие Gulbenes Energo Serviss подало в Комиссию по регулированию общественных услуг новые расчеты тарифа на услуги водного хозяйства в Гулбенском крае.
Новый проект тарифа Gulbenes Energo Serviss предусмотрен на два периода.
Планируется, что с 1 декабря текущего года тариф на услуги водоснабжения составит 1,41 евро за кубический метр (без НДС), что на 4,7 процента меньше, чем сейчас, но тариф на услуги канализации составит 2,31 евро за кубический метр (без НДС), что на 7,4 процента больше, чем сейчас.
Планируется, что с 1 декабря 2028 года тариф на услуги водоснабжения составит 1,54 евро за кубический метр (без НДС), что на 4,1 процента больше, чем сейчас; тариф на услуги канализации составит 2,38 евро за кубический метр (без НДС), что на 10,7 процента больше, чем сейчас.
Gulbenes Energo Serviss указывает, что планируемые изменения связаны с необходимостью покрыть выплаты по кредитам и процентам, возникшие при реализации проектов по строительству новых сетей водоснабжения и канализации для расширения доступности услуги для пользователей в городе Гулбене и улучшения качества предоставляемых услуг, с расходами на персонал и контроль состояния окружающей среды, а также с включением в проект тарифа непредвиденных доходов и расходов по энергоресурсам.