В Латвии
Сегодня 10:18
В Кекавском крае для движения транспорта закроют мост
В связи с ремонтными работами с 17 августа на период до десяти дней для движения будет закрыт мост через реку Кекава.
В связи с ремонтными работами с 17 августа на срок до десяти дней для движения будет закрыт мост через реку Кекава на улице Ванадзиню, в Кекаве.
Самоуправление края призывает жителей заранее планировать маршруты передвижения и учитывать ограничения движения.
Местные власти также благодарят жителей за понимание и приносят извинения за неудобства, доставленные в период ремонтных работ.