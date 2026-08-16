В Кекавском крае для движения транспорта закроют мост
Фото: пресс-материал
В Латвии

В Кекавском крае для движения транспорта закроют мост

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Otkrito.lv

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В связи с ремонтными работами с 17 августа на период до десяти дней для движения будет закрыт мост через реку Кекава.

В связи с ремонтными работами с 17 августа на срок до десяти дней для движения будет закрыт мост через реку Кекава на улице Ванадзиню, в Кекаве.

Самоуправление края призывает жителей заранее планировать маршруты передвижения и учитывать ограничения движения.

Местные власти также благодарят жителей за понимание и приносят извинения за неудобства, доставленные в период ремонтных работ.

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