До +26 градусов, но не без дождя: какой будет погода в воскресенье

Днем солнце время от времени будет скрываться за облаками, однако воздух прогреется до +22...+26 градусов, только на побережье будет прохладнее. Кратковременный дождь ожидается местами на востоке страны. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, в прибрежных районах возможны порывы.