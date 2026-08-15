До +26 градусов, но не без дождя: какой будет погода в воскресенье
После теплой ночи воскресенье в Латвии принесет переменчивую погоду. Местами пройдет дождь, на побережье усилится ветер, но в Риге воздух все же прогреется до +26 градусов.
Ночью на воскресенье облачность будет переменной, местами пройдет дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который во второй половине ночи сменится на юго-западный и западный. Температура воздуха опустится до +14...+19 градусов.
В Риге также ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер будет слабым, а ночь останется теплой - температура понизится лишь до +18...+19 градусов.
Днем солнце время от времени будет скрываться за облаками, однако воздух прогреется до +22...+26 градусов, только на побережье будет прохладнее. Кратковременный дождь ожидается местами на востоке страны. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер, в прибрежных районах возможны порывы.
В столице днем сохранится переменная облачность, утром возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный и западный ветер. Температура воздуха в Риге поднимется до +24...+26 градусов.