Екабпилсское самоуправление решило заложить свой бюджет, чтобы взять крупный кредит. На что пойдут деньги?
На внеочередном заседании думы Екабпилсского края принято решение взять заём в размере более чем 1,9 миллиона евро для реализации проекта по реконструкции улиц сети TEN-T.
До 1,2 млн евро необходимо для обеспечения доли софинансирования проекта со стороны самоуправления, а до 706,3 тыс. евро — для предфинансирования заключительного платежа Центрального агентства по финансам и договорам (CFLA).
В проекте «Реконструкция улиц сети TEN-T в Екабпилсе» предусмотрена модернизация автомобильных дорог общей протяжённостью около 3,62 км, включая:
- Реконструкцию улицы Даугавпилс от улицы Ригас до улицы Зилану;
- Реконструкцию улицы Вентас от улицы Зилану до улицы Артилерияс;
- Реконструкцию улицы Вароню от улицы Артилерияс до круговой развязки.
Мероприятия проекта должны быть реализованы до 31 декабря 2029 года.
Общие допустимые расходы проекта составляют 8 310 255,29 евро, в том числе финансирование из Фонда выравнивания — не более 7 063 717,00 евро (85%) и финансирование самоуправления — не более 1 246 538,29 евро (15%).
Для реализации проекта разработаны строительные проекты по реконструкции улиц и завершены процедуры закупок по авторскому надзору, строительному надзору и строительным работам; ориентировочная сумма фактических затрат составляет 5 362 503,22 евро.
Планируется взять заём в Государственной кассе с выборкой в среднесрочный период и сроком погашения 30 лет. Погашение займа предполагается гарантировать бюджетом самоуправления Екабпилсского края.