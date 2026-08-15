Искусственный интеллект впервые сам уволил человека

Сначала он предложил вынести работнику предупреждение. Тогда куратор сообщил модели дополнительную информацию: с сотрудником уже неоднократно разговаривали по поводу его опозданий. После этого ИИ попросили еще раз подумать, действительно ли такой работник подходит магазину. И только тогда было принято решение об увольнении.