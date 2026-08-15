Полиция признала новые обстоятельства громкого ДТП в Риге: экипаж ехал на красный
В деле о серьезной аварии на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту в Риге появились новые обстоятельства. Изучив видеозаписи, полиция установила, что служебный автомобиль с включенными спецсигналами въехал на перекресток на красный свет и двигался слишком быстро. В ДТП пострадали девять человек, начат уголовный процесс.
Как пояснили в полиции, после изучения обстоятельств ДТП и анализа материалов, полученных с технических средств, выяснилось, что в момент столкновения для полицейского автомобиля горел красный сигнал светофора. Экипаж направлялся на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
Кроме того, изучение видеозаписей показало, что полицейский экипаж пересекал перекресток на слишком высокой скорости, не убедившись в безопасности маневра. В тот момент сотрудники направлялись на вызов категории "А", связанный с несовершеннолетними.
В Госполиции подчеркнули, что сразу после дорожно-транспортных происшествий СМИ предоставляется первоначальная информация. Полная картина устанавливается позднее - после изучения видеозаписей, получения показаний и проверки других материалов.
Напомним, вечером в пятницу на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту в Риге столкнулись несколько транспортных средств, в том числе автомобиль Государственной полиции и троллейбус Rīgas satiksme. В результате аварии пострадали девять человек.
В ДТП были задействованы троллейбус 11-го маршрута, полицейский Volkswagen, а также легковые автомобили BMW и Renault.
Авария произошла в 17:04. На место прибыли многочисленные оперативные службы. По информации LETA, там находились несколько автомобилей полиции и Государственной пожарно-спасательной службы. Служба неотложной медицинской помощи направила на место шесть бригад медиков.
Среди пострадавших оказались две сотрудницы Государственной полиции и водитель BMW. Всего медицинская помощь потребовалась девяти людям. Все пострадавшие в стабильном состоянии с травмами различного характера были доставлены в медицинские учреждения.
Сразу после аварии полиция сообщала, что, согласно имевшейся на тот момент информации, экипаж ехал на вызов с включенными световыми и звуковыми сигналами и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. Однако последующая проверка видеозаписей показала, что в момент столкновения полицейскому автомобилю горел красный свет.