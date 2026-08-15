Латвийский политолог сравнил нелегальных мигрантов с оккупантами

«Мы виноваты в той мере, в какой шли им навстречу, ничего не получая взамен. Мы - инклюзивное общество, но эти люди ничего не дали нам в ответ. И не хотят. Австралийцы, например, в этом отношении поступают правильнее: они требуют, чтобы мигранты уважали их культурные особенности. У нас же получается так: они приезжают, чтобы хорошо жить, а не жить вместе с нами. И это ошибка».