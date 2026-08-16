99-летняя латышка из Австралии завещала почти 120 000 евро студентам Латвии
Она пережила оккупацию, потеряла родной дом и оказалась на другом конце света. Но даже после более чем полувека в Австралии Бирута Нейланде не забыла свою Латвию. Теперь, уже после ее смерти, история ее жизни продолжается совершенно особым образом - благодаря ее завещанию.
В начале августа этого года Фонд Витолсов получил завещанное Бирутой Нейланде наследство - 119 480 евро на стипендии для молодых людей в Латвии. Исполнением завещания занималась двоюродная сестра Бируты Мара Казиня.
Это не просто крупное пожертвование. Это история человека, который, пережив очень многое, до конца жизни продолжал верить в будущее и свою родину.
Ей было всего 15 лет, когда Латвия перестала быть прежней
Бирута Нейланде, в девичестве Смуккална, родилась 26 июля 1925 года. Детство она провела в Риге и в тогдашнем Абренском уезде, где ее отцу принадлежала мельница. Летом 1940 года, когда Бируте было всего 15 лет, жизнь перевернулась с ног на голову. Вместе с семьей ее вывезли из Латвии, и она оказалась под арестом.
Когда семья наконец смогла вернуться, дом, который когда-то был их жизнью и безопасностью, больше им не принадлежал. Чужая власть отняла у семьи их собственность. Но Бирута не сдалась. После войны она вместе с сестрой Изольдой вернулась в Ригу и хотела учиться. В принадлежавшей семье квартире уже жили другие люди, поэтому сестры нашли маленькую комнату у подруги. Бирута начала учебу в Академии художеств.
На другом конце света, но сердце осталось в Латвии
Из-за перенесенных в детстве болезней у Бируты были серьезные проблемы со слухом. Необходимую помощь в Латвии она получить не могла, поэтому в 1964 году отправилась в Австралию. Мельбурн стал ее домом на большую часть жизни. Там Бирута работала в архитектурной фирме, используя навыки, полученные в Академии художеств. Она была творческим, добрым и общительным человеком, участвовала в жизни латышской общины Мельбурна, писала остроумные сочинения и фельетоны для мероприятий Латышского театра в Австралии. Она вышла замуж за Валентина Нейланда и создала семью.
Но как бы далеко ни уводила ее жизнь, Латвия никуда не исчезала. Бирута почти каждый год старалась возвращаться на родину, чтобы встретиться с близкими. Она также помогала им материально. Путешествовала по миру, знакомилась с другими странами и людьми, но связь с Латвией не потеряла.
Ее последнее большое завещание
Бируте Нейланде всегда была очень важна возможность получить образование. Возможно, потому, что она сама хорошо знала, что означает возможность учиться, развиваться и строить свою жизнь даже тогда, когда обстоятельства, казалось бы, этому противятся. Поэтому она решила, что после ее смерти часть накопленного за жизнь достанется молодым людям в Латвии.
22 апреля 2025 года Бирута в возрасте 99 лет скончалась в Мельбурне. Почти год спустя ее завещание поступило в Фонд Витолсов.
119 480 евро теперь превратятся в стипендии. В возможность учиться. В мечты, которые смогут осуществить молодые люди, у которых иначе, возможно, не было бы такой возможности.
Бируте пришлось потерять Латвию, но она никогда не потеряла веру в нее. Она уехала на другой конец света, но в своем завещании снова вернулась домой - к молодым людям Латвии.
Возможно, когда-нибудь кто-то из них, получив эту стипендию, впервые отправится в Австралию. Возможно, окажется в Мельбурне. Возможно, увидит город, который когда-то стал домом для латышки, всю жизнь носившей свою родину с собой. И тогда история Бируты продолжится еще в одном человеке. Потому что жизнь человека на самом деле нельзя измерить только годами. Ее измеряют тем, что человек оставляет после себя. Бирута Нейланде оставила другим возможность. И это одна из самых прекрасных вещей, которые человек может завещать будущему.