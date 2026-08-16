99-летняя латышка из Австралии завещала почти 120 000 евро студентам Латвии

Возможно, когда-нибудь кто-то из них, получив эту стипендию, впервые отправится в Австралию. Возможно, окажется в Мельбурне. Возможно, увидит город, который когда-то стал домом для латышки, всю жизнь носившей свою родину с собой. И тогда история Бируты продолжится еще в одном человеке. Потому что жизнь человека на самом деле нельзя измерить только годами. Ее измеряют тем, что человек оставляет после себя. Бирута Нейланде оставила другим возможность. И это одна из самых прекрасных вещей, которые человек может завещать будущему.