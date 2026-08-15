ФОТО: Рига отмечает 825-летие - центр превратился в большое праздничное пространство

Главные события еще впереди. Вечером на набережной состоится созданное специально к юбилею концертное представление "Моя партитура - Рига". Кульминация праздника начнется в 23:30 уже не на сцене, а на Даугаве. Реку превратят в огромную площадку для мультимедийного шоу: зрителям обещают фонтаны, лазерные лучи, водные экраны, видеопроекции и музыку. После представления празднование на набережной продолжится ночной вечеринкой с диджеями.