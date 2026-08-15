ФОТО: Рига отмечает 825-летие - центр превратился в большое праздничное пространство
15 августа Рига отмечает свое 825-летие - праздничные события развернулись сразу в нескольких частях столицы. В центре города проходят концерты, уличные представления, спортивные шоу, ярмарки и развлечения для семей, а главным местом празднования стала набережная 11 Ноября.
В этом году праздник проходит под девизом "Открой Ригу! Код: 825". Вместо одной площадки организаторы фактически превратили в праздничное пространство значительную часть центра города - события проходят в Старой Риге, Верманском саду, парке Узварас, на Эспланаде, площади у Латвийской национальной оперы, возле Рижского Дома конгрессов, на Экспорта и набережной 11 Ноября.
Так прошла пятница:
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В Старой Риге звучат джаз, классическая музыка и перкуссия, проходят выступления уличных артистов, мимов и артистов современного театра, а на Домской площади работает традиционная ярмарка ремесленников. В Верманском саду праздник дополняют современный цирк, уличное искусство и различные интерактивные мероприятия. В парке Узварас также проходит большая программа современного цирка и уличных представлений.
На набережной 11 Ноября в течение дня работают зоны отдыха и развлечений, проходят различные активности, а на большой сцене выступают Auļi, Atvara, Citi zēni, Ozols, Alejas и Sudden Lights.
Otkrito подготовил фоторепортажи с различных праздничных мероприятий:
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Главные события еще впереди. Вечером на набережной состоится созданное специально к юбилею концертное представление "Моя партитура - Рига". Кульминация праздника начнется в 23:30 уже не на сцене, а на Даугаве. Реку превратят в огромную площадку для мультимедийного шоу: зрителям обещают фонтаны, лазерные лучи, водные экраны, видеопроекции и музыку. После представления празднование на набережной продолжится ночной вечеринкой с диджеями.