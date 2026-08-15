Те, кто в курсе, боятся сказать "банкротство" и "крах": журналистка - о ситуации с airBaltic
Ситуация вокруг латвийской национальной авиакомпании airBaltic и ее финансового положения по-прежнему вызывает вопросы. Журналистка и ведущая программ на TV24 Анита Даукште считает, что обществу пока не раскрывают полную картину происходящего.
Выступая в программе "Preses klubs", Анита Даукште заявила, что люди, хорошо знакомые с финансовым положением авиакомпании, не спешат публично говорить о ситуации, тогда как другие пытаются представить ее в более благоприятном свете.
"Мне кажется, часть людей, которые связаны с airBaltic и знают, что происходит с финансами компании, не хотят ничего открыто говорить. В то же время есть те, кто сознательно пытается представить ситуацию иначе, чем она есть", - сказала журналистка.
По мнению Даукште, причина такой осторожности может заключаться в нежелании публично обсуждать возможное банкротство компании и его последствия для латвийской экономики.
"Они боятся произнести слова "банкротство" и "крах", потому что понимают, что банкротство и крах airBaltic, который, возможно, уже наступил, в данный момент реально означают как минимум 2%, 3% или даже 4% ВВП Латвии. Это окажет огромное влияние на экономику Латвии в целом", - заявила она.
Журналистка подчеркнула, что многие недооценивают масштаб возможных последствий. "Мы просто привыкли говорить: да, больше не надо вкладывать деньги в airBaltic. Но мы не можем себе представить, что это означает", - сказала Даукште.
При этом она считает, что вопрос о дальнейшем финансировании авиакомпании нельзя сводить исключительно к выбору между дополнительными государственными вложениями и отказом от поддержки.
По словам журналистки, оба варианта могут обойтись дорого государству и налогоплательщикам. "В этом случае я должна согласиться с теми, кто говорит, что платить придется не только в том случае, если мы, то есть налогоплательщики, попытаемся каким-то образом спасти airBaltic, но платить придется и в том случае, если мы airBaltic не спасем", - подчеркнула Даукште.