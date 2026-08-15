Те, кто в курсе, боятся сказать "банкротство" и "крах": журналистка - о ситуации с airBaltic

По словам журналистки, оба варианта могут обойтись дорого государству и налогоплательщикам. "В этом случае я должна согласиться с теми, кто говорит, что платить придется не только в том случае, если мы, то есть налогоплательщики, попытаемся каким-то образом спасти airBaltic, но платить придется и в том случае, если мы airBaltic не спасем", - подчеркнула Даукште.