На осень уже почти ничего не осталось: жители Латвии ничего не боятся и активно раскупают зарубежные поездки
Жители Латвии не спешат отказываться от зарубежного отдыха даже на фоне подорожания поездок. Более того, некоторые направления этой осенью уже настолько востребованы, что найти свободные места становится сложно. Но привычки путешественников все же заметно изменились.
"Рынок стал значительно сложнее с учетом геополитической ситуации. Люди принимают решения более осторожно, поэтому, конечно, сократилось и количество ранних бронирований", - рассказала LSM.lv член правления Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов, директор Latvia Tours Иева Кейша.
По ее словам, на туристическую отрасль существенно влияют как локальные, так и мировые события. В этом году сказался и кризис на Ближнем Востоке.
"Как туристическое направление Арабские Эмираты фактически больше вообще не функционируют. Кроме того, очень многие путешественники отказываются использовать аэропорты этого региона для транзита, хотя раньше они были очень востребованы при поездках в дальние страны", - отметила Кейша.
Спрос на зарубежные поездки не снизился
Несмотря на геополитические потрясения и неопределенность, спрос на зарубежные путешествия этим летом не сократился. Напротив, по словам Кейши, он даже немного вырос. Одной из причин стала переменчивая погода в Латвии.
Говорить об итогах всего года пока рано, однако результаты Latvia Tours позволяют рассчитывать на небольшой рост.
"Если смотреть на результаты компании, которой я руковожу, то, думаю, мы можем завершить год с небольшим ростом. Это может быть до 5%, не больше, но небольшой прирост по сравнению с прошлым годом возможен", - сказала Кейша.
На осень многие поездки уже раскуплены
Высокий спрос сохраняется и на осенний сезон. Особенно активно жители Латвии путешествуют в сентябре и октябре, а также во время школьных каникул, когда многие хотят продлить лето.
По словам Кейши, значительная часть предложений на этот период уже раскуплена и некоторые поездки забронировать практически невозможно. Продажи осенних путешествий начались еще в конце прошлого года.
За уже купленные путевки приходится доплачивать
Кризис на Ближнем Востоке принес туристическому рынку дополнительную неопределенность и в вопросе стоимости поездок. Руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пудуле-Индане рассказала, что размер топливной доплаты зависит от направления и договора с конкретной авиакомпанией.
Цены на топливо и договоры на нынешний летний сезон формировались еще в прошлом году, когда ситуация на Ближнем Востоке не была настолько напряженной.
"Сейчас цены в авиации существенно отличаются. Поэтому с апреля мы применяем топливную доплату и к уже приобретенным путешествиям", - пояснила Пудуле-Индане.
Доплата применяется не ко всем направлениям. В среднем сейчас она составляет около 30-40 евро на одного путешественника, в отдельных случаях - около 20 евро. Весной, когда топливо особенно сильно подорожало, максимальная доплата достигала 80 евро на человека.
Если доплата превышает 8% стоимости путешествия, согласно европейскому регулированию клиент имеет право отказаться от поездки и получить полный возврат денег.
Турция остается направлением номер один
Самым популярным туристическим направлением среди жителей Латвии по-прежнему остается Турция. Весной путешественники относились к этому направлению осторожнее, однако существенного изменения предпочтений не произошло.
Особенно часто Турцию выбирают семьи. По словам представительницы Novatours, за сопоставимую сумму эта страна предлагает уровень сервиса и набор услуг, которые сложно получить на других европейских курортах. Этим летом повышенным спросом также пользуются Греция и Испания. Еще одним востребованным направлением стала Черногория. Этим летом туда каждую неделю отправляется полностью заполненный чартерный рейс. Одной из главных причин интереса туристов к стране называют ее природу.
Novatours рассчитывает на активную осень. На сентябрь и октябрь запланировано немного больше путешественников, чем годом ранее, а текущие результаты продаж в компании оценивают как хорошие. За весь год туроператор обслуживает около 40-45 тысяч путешественников.
Представители туристической отрасли отмечают еще одну тенденцию: люди все чаще откладывают бронирование до последнего момента. Однако такая стратегия увеличивает риск, что нужный отель или путешествие к этому времени уже окажутся распроданы.
Одновременно растет число клиентов, которые предпочитают покупать путешествия непосредственно в туристических агентствах. Люди хотят лично поговорить с консультантом и получить рекомендации - в том числе из-за опасений столкнуться с мошенниками в интернете.