Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США - что ответил Иран
Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения военной кампании против Ирана намерен объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.
О своем намерении Трамп сообщил в пятницу на политическом митинге в полицейской академии штата Нью-Йорк. По словам американского президента, после того как США "завершат разгром Ирана", он "очень скоро" объявит Ормузский пролив территорией США.
"У нас блокада. Ни одно судно не проходит, если только мы этого не хотим", - заявил Трамп.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося конфликта между США, Израилем и Ираном. США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран нанес ответные удары по объектам в других странах региона.
Одним из ключевых элементов конфликта стал Ормузский пролив - важнейший международный морской маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. До начала нынешней войны он считался открытым международным водным путем. Сейчас Иран ограничивает проход через пролив для значительной части гражданских судов. Одновременно ВМС США блокируют иранские порты, пытаясь оказать давление на экономику страны.
В Тегеране заявление Трампа встретили резко. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив невозможно "захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи". По его словам, Иран не боится угроз и не поддается запугиванию демонстрацией силы.
Гарибабади также подчеркнул, что решение о закрытии или открытии Ормузского пролива будет принимать исключительно Иран.