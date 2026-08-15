Трамп собрался объявить Ормузский пролив территорией США - что ответил Иран

Одним из ключевых элементов конфликта стал Ормузский пролив - важнейший международный морской маршрут, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. До начала нынешней войны он считался открытым международным водным путем. Сейчас Иран ограничивает проход через пролив для значительной части гражданских судов. Одновременно ВМС США блокируют иранские порты, пытаясь оказать давление на экономику страны.