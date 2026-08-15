По Латвии прокатилась волна массовых увольнений: в Банке Латвии считают, что все в порядке

По ее мнению, коллективные увольнения затронут лишь незначительную часть занятых в регионе: "С человеческой и социальной точки зрения это болезненно, однако у тех, кто ранее был трудоустроен, больше возможностей найти другую работу и сравнительно быстро преодолеть период безработицы, несмотря на то, что в Латгале уровень безработицы уже долгое время существенно выше, чем в других регионах Латвии".