В Ругайской волости завершили уничтожение сбитого над Латвией дрона
В субботу в Ругайской волости Балвского края завершились контролируемые взрывные работы по обезвреживанию беспилотника, сбитого над территорией Латвии. Работы проводили специалисты Национальных вооруженных сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.
В Национальных вооруженных силах (НВС) ранее предупреждали, что во время работ в Ругайской волости и ее окрестностях может быть слышен звук взрыва. Он был связан с заранее запланированными и контролируемыми работами по обезвреживанию дрона.
Все действия проводились с соблюдением установленных требований безопасности и соответствующих процедур.
В тот же день истребители союзников НАТО, участвующие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, сбили беспилотный летательный аппарат в районе озера Божево, примерно в пяти километрах от центра Ругайи.
Руководитель объединенного управления Ругайи Сандра Каптейне сообщила, что дрон был сбит в лесистой местности. В результате происшествия никто из жителей не пострадал, ущерб имуществу также не был причинен.
По имеющейся на данный момент информации, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии под воздействием средств радиоэлектронной борьбы, применяемых Россией. К обследованию места происшествия привлекались военнослужащие НВС, земессарги и сотрудники Государственной полиции.
Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могли разлететься по значительной территории. Именно поэтому обследование района и последующее обезвреживание потенциально опасных частей потребовали отдельной операции.
К субботе работы по безопасному уничтожению сбитого беспилотника были завершены.