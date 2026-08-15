В Аглоне сегодня проходит главный католический праздник Латвии: усилены меры безопасности
Сегодня в Аглонской базилике отмечается праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии, который традиционно собирает тысячи верующих.
Первое богослужение состоялось уже в 7:00. С 9:00 епископ Виктор Стулпин провел Святую мессу у садового алтаря базилики, а в 10:00 богослужение в крипте базилики проведет священник Анджей Лапинскис.
Праздничная торжественная Святая месса у папского алтаря начнется в 12:00, и ее проведет апостольский нунций в странах Балтии Георг Генсвайн. Музыкальное сопровождение обеспечит объединенный хор латгальских приходов и инструментальная группа.
В завершение торжеств в 15:00 прозвучит государственный гимн Латвии.
Также планируется, что в субботу Эдгар Ринкевич впервые с момента вступления в должность президента воспользуется возможностью обратиться к обществу на празднике Успения Пресвятой Девы Марии в Аглоне.
Во время праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии назначены дополнительные рейсы региональных автобусов по двум маршрутам - Рига-Прейли и Прейли-Аглона-Гравери, а также рейсы поездов на линии Рига-Даугавпилс, сообщили в Автотранспортной дирекции.
За безопасностью дорожного движения и общественным порядком во время праздника будут следить сотрудники полиции. В этом году у полиции также разработан план действий на случай, если будет разослано предупреждение об угрозе в воздушном пространстве.
Учитывая большое скопление людей, полиция призывает посетителей быть бдительными и позаботиться о своей безопасности, а также о безопасности детей. Также стражи порядка призывают участников праздника следить за личными вещами, не оставляя их без присмотра.
Полиция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к изменениям в организации движения, а также считаться с возможными временными ограничениями движения и замедленным транспортным потоком в окрестностях Аглоны.
Ранее сообщалось, что около 4 часов утра пятницы паломники в Аглоне получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве и были вынуждены спуститься в подвал. Около 1000 человек провели там примерно час - до тех пор, пока истребители союзников не сбили беспилотник в Балвском крае.