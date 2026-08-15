ФОТО: в Тихом центре Риги уже гуляют прямо по проезжей части - стартовал новый эксперимент
Фото: LETA
Две знаменитые улицы Риги на шесть выходных отдали пешеходам.
В Латвии

ФОТО: в Тихом центре Риги уже гуляют прямо по проезжей части - стартовал новый эксперимент

Отдел новостей

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В Риге стартовал необычный эксперимент: улица Алберта и часть улицы Антонияс в Тихом центре на шесть выходных становятся преимущественно пешеходными. Вместо привычного потока машин здесь теперь гуляют люди, работают летние террасы, а пространство украсили флажками, цветами и гирляндами.

Первые пешеходные выходные начались вечером 14 августа, одновременно с празднованием 825-летия Риги. Ограничения введены на всей улице Алберта и на участке улицы Антонияс между улицами Дзирнаву и Элизабетес.

Фото: LETA

Уже в первый вечер улицы заметно изменились. По проезжей части свободно гуляют семьи с детьми и собаками, компании останавливаются поговорить прямо посреди улицы, а посетители кафе занимают столики на открытых террасах. Над улицами появились декоративные флажки, а с наступлением вечера атмосферу дополняет теплый свет заведений.

Особенно непривычно выглядит улица без обычного автомобильного потока. Пространство между знаменитыми зданиями в стиле югендстиль фактически превратилось в прогулочную зону, где не приходится постоянно уступать дорогу проезжающим автомобилям.

Фото: LETA

Именно такую атмосферу и хотело создать Рижское самоуправление. Горожанам и туристам предлагают неспешно рассматривать архитектуру Тихого центра, посещать кафе и рестораны и воспринимать улицу не только как транспортный коридор, но и как общественное пространство.

Пешеходный режим будет вводиться шесть выходных подряд - с 14 августа по 20 сентября. Каждую пятницу ограничения вступают в силу в 20:00 и сохраняются до 23:59 воскресенья.

При этом улицы не перекрывают физическими заграждениями. Это необходимо, чтобы сохранить доступ для оперативных служб, а жители могли попасть в свои дворы. Транзитное движение автомобилей запрещено, исключение предусмотрено в том числе для велосипедистов и транспорта людей, живущих или работающих в этой зоне при соблюдении установленных правил.

Фото: LETA

Оставлять автомобили на расположенных вдоль этих улиц парковочных местах во время действия ограничений нельзя. Если машина останется под запрещающими знаками, Рижская муниципальная полиция сможет организовать ее эвакуацию, а владельцу или водителю может грозить административное наказание.

К инициативе подключились местные кафе и рестораны. По согласованию с самоуправлением в выходные они могут расширять свои летние террасы и предлагать посетителям специальные предложения. В результате проект задуман не только как транспортный эксперимент, но и как способ оживить район и поддержать местный бизнес.

Темы

АнтониясРижское самоуправление Муниципальная полицияЭлизабетесДзирнаву

Другие сейчас читают