ФОТО: в Тихом центре Риги уже гуляют прямо по проезжей части - стартовал новый эксперимент
В Риге стартовал необычный эксперимент: улица Алберта и часть улицы Антонияс в Тихом центре на шесть выходных становятся преимущественно пешеходными. Вместо привычного потока машин здесь теперь гуляют люди, работают летние террасы, а пространство украсили флажками, цветами и гирляндами.
Первые пешеходные выходные начались вечером 14 августа, одновременно с празднованием 825-летия Риги. Ограничения введены на всей улице Алберта и на участке улицы Антонияс между улицами Дзирнаву и Элизабетес.
Уже в первый вечер улицы заметно изменились. По проезжей части свободно гуляют семьи с детьми и собаками, компании останавливаются поговорить прямо посреди улицы, а посетители кафе занимают столики на открытых террасах. Над улицами появились декоративные флажки, а с наступлением вечера атмосферу дополняет теплый свет заведений.
Особенно непривычно выглядит улица без обычного автомобильного потока. Пространство между знаменитыми зданиями в стиле югендстиль фактически превратилось в прогулочную зону, где не приходится постоянно уступать дорогу проезжающим автомобилям.
Именно такую атмосферу и хотело создать Рижское самоуправление. Горожанам и туристам предлагают неспешно рассматривать архитектуру Тихого центра, посещать кафе и рестораны и воспринимать улицу не только как транспортный коридор, но и как общественное пространство.
Пешеходный режим будет вводиться шесть выходных подряд - с 14 августа по 20 сентября. Каждую пятницу ограничения вступают в силу в 20:00 и сохраняются до 23:59 воскресенья.
При этом улицы не перекрывают физическими заграждениями. Это необходимо, чтобы сохранить доступ для оперативных служб, а жители могли попасть в свои дворы. Транзитное движение автомобилей запрещено, исключение предусмотрено в том числе для велосипедистов и транспорта людей, живущих или работающих в этой зоне при соблюдении установленных правил.
Оставлять автомобили на расположенных вдоль этих улиц парковочных местах во время действия ограничений нельзя. Если машина останется под запрещающими знаками, Рижская муниципальная полиция сможет организовать ее эвакуацию, а владельцу или водителю может грозить административное наказание.
К инициативе подключились местные кафе и рестораны. По согласованию с самоуправлением в выходные они могут расширять свои летние террасы и предлагать посетителям специальные предложения. В результате проект задуман не только как транспортный эксперимент, но и как способ оживить район и поддержать местный бизнес.