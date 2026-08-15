ФОТО: в Тихом центре Риги уже гуляют прямо по проезжей части - стартовал новый эксперимент

При этом улицы не перекрывают физическими заграждениями. Это необходимо, чтобы сохранить доступ для оперативных служб, а жители могли попасть в свои дворы. Транзитное движение автомобилей запрещено, исключение предусмотрено в том числе для велосипедистов и транспорта людей, живущих или работающих в этой зоне при соблюдении установленных правил.