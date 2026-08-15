"В городе начнется кризис": Рига готовится к масштабному ремонту Вантового моста
Рига начинает готовиться к серьезным транспортным проблемам из-за предстоящей реконструкции Вантового моста. В Рижской думе предлагают создать специальную комиссию, которая проработает сценарии частичного и даже полного закрытия моста для автомобилей, альтернативные маршруты и возможность использовать водный транспорт.
Рижский комитет городского развития в понедельник, 17 августа, рассмотрит вопрос о создании координационной группы для смягчения последствий ремонта Вантового моста, свидетельствует повестка заседания комитета.
Создать такую группу предложил председатель Комитета городского развития Эдгар Бергхолц. По его словам, это необходимо, чтобы заранее подготовиться к ремонту моста и уменьшить его возможное влияние на движение в городе, жителей и предпринимателей.
"Ремонт Вантового моста нельзя пускать на самотек, и уже сейчас необходимо серьезно готовиться к ситуации, поскольку ясно, что в момент, когда начнется ремонт главного моста страны, в городе начнется кризис", - ранее заявил политик.
Планируется, что комиссия по координации транспортных потоков и предпринимательской деятельности во время ремонта Вантового моста будет работать столько времени, сколько, по мнению комитета, это будет необходимо жителям Риги, предпринимателям и гостям столицы.
В состав комиссии войдет по одному депутату Рижской думы от каждой фракции, пожелавшей принять участие в ее работе. Председателя комиссии изберут из числа ее членов.
Одной из главных задач станет выявление возможных проблем в сфере инфраструктуры, общественного пространства, организации движения, доступности образования, культуры и социальных услуг, окружающей среды и безопасности. Комиссия должна будет искать максимально быстрые и эффективные решения, а также разрабатывать варианты изменения транспортных потоков и мобильной инфраструктуры.
При планировании движения и мобильности районов предстоит рассматривать в том числе сценарии полного или частичного закрытия Вантового моста для автомобильного транспорта. При этом комиссия не будет заниматься вопросами непосредственно строительных работ на мосту, их ходом и техническими решениями.
Особое внимание предполагается уделить транспортным альтернативам. Общественный транспорт не будут рассматривать как единственное или основное решение. В качестве полноценной альтернативы планируется оценить возможность использования водного пространства города для перевозок.
Комиссия также должна будет искать способы поддержки предпринимателей и территорий, которые существенно затронут изменения транспортной организации. Среди возможных вариантов - льготы по налогу на недвижимость, механизмы привлечения финансирования или компенсации убытков. При этом любые изменения движения предполагается оценивать не только как временные меры на период ремонта, но и с точки зрения долгосрочного развития города.
Комиссия сможет инициировать рассмотрение важных вопросов в комитетах Рижской думы, а также следить за планированием и реализацией необходимых улучшений.
Ранее стало известно, что в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение поставщиков Vanšu tilts, предложившее выполнить работы за 69,8 млн евро без НДС. В объединение входят Hanza Construction Group, Tilts и Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs Vektors T.
Другой претендент оспорил результаты конкурса в Бюро по надзору за закупками, однако ведомство признало претензии необоснованными. После этого Рижское самоуправление заключило с победителем договор на проектирование и строительство.
На ремонт Вантового моста в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году - до 42 млн евро, а в 2028 году - до 35,76 млн евро.
Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона - 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание раздельной пешеходной зоны и велосипедной инфраструктуры. Ширина пешеходных тротуаров составит 1,7 метра с одной стороны моста и 1,9 метра - с другой. Ограждения восстановят до прежней высоты в 1,3 метра.
Также планируется заменить ванты общим весом 385,5 тонны. На существующие и новые ванты установят защитные оболочки общей протяженностью 3084 метра, которые должны обеспечить долговечность конструкций и защитить их от воздействия окружающей среды.
Реконструкцию проведут по принципу "проектируй и строй", при котором один подрядчик отвечает как за разработку строительного проекта, так и за выполнение работ.
Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Часть этих сооружений уже выработала свой ресурс, о чем свидетельствуют их внешний вид и технические показатели.