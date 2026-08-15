"В городе начнется кризис": Рига готовится к масштабному ремонту Вантового моста

Комиссия также должна будет искать способы поддержки предпринимателей и территорий, которые существенно затронут изменения транспортной организации. Среди возможных вариантов - льготы по налогу на недвижимость, механизмы привлечения финансирования или компенсации убытков. При этом любые изменения движения предполагается оценивать не только как временные меры на период ремонта, но и с точки зрения долгосрочного развития города.