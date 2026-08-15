Похороны в Латвии меняются: какие традиции сохраняются, а какие уходят в прошлое
Кремация в Латвии уже стала выбором большинства, а вокруг нового Закона о кладбищах распространяются мифы. Глава ассоциации похоронных служб рассказал, как меняются традиции и что на самом деле изменится.
Вопросы похоронных традиций, захоронения, кремации, нового Закона о кладбищах и закулисья отрасли - это темы, о которых в повседневной жизни мы говорим редко, хотя в определенный момент жизни это затрагивает почти каждого человека.
Как изменился выбор людей за последние годы? Почему кремация становится все популярнее? Действительно ли новый Закон о кладбищах приведет к таким большим изменениям, как считает часть общества? О традициях, мифах, юридических вопросах и опыте профессиональной работы в интервью рассказывает многолетний представитель похоронной отрасли, руководитель Латвийской ассоциации похоронных служб Мартиньш Штрейхфелдс.
Конец лета связан с сезоном праздников на кладбищах. Какие у вас наблюдения - традиция посещения кладбищ по-прежнему жива и актуальна или постепенно уходит в прошлое?
По сравнению с периодом после распада Советского Союза праздники на кладбищах посещает немного меньше людей. Тогда все, что раньше было запрещено и внезапно стало разрешенным, пользовалось очень большой популярностью. Однако в семьях, где уход за могилами близких и посещение кладбищенских праздников является священной традицией, ничего не изменилось. Эти ценности передаются из поколения в поколение.
Я лучше знаю ситуацию в Риге, и здесь на кладбищенских праздниках по-прежнему много посетителей. Могилы ухожены, повсюду цветы и свечи. Думаю, что за пределами Риги, особенно в Латгале, традиции кладбищенских праздников соблюдаются еще тщательнее.
Появились ли за последние десять, двадцать или тридцать лет какие-то новые традиции и какие-то постепенно исчезли?
В нашей семейной компании Latona Ltd я начал работать еще в 2008 году, а похоронным предприятием вместе с мамой Рутой руковожу с января 2023 года. Наша похоронная компания работает в этой сфере с 1992 года. Трудно назвать что-то, что существенно изменилось за последние годы. Однако есть традиции, которые по-прежнему сохраняются - например, перед тем как засыпать могилу, гроб накрывают погребальным покрывалом. Многие семьи по-прежнему соблюдают эту традицию.
Но по мере роста числа кремаций погребальное покрывало становится менее актуальным, поскольку при кремации его обычно не используют.
По-прежнему жива и традиция бросать в могилу три горсти песка. А вот гроб до могилы родственники несут реже, чаще доверяя это профессионалам. Однако есть и много случаев, когда близкие хотят сами нести гроб и таким образом отдать последнюю дань уважения покойному.
У могилы часто читают молитву "Отче наш", даже если церемонию проводит ведущий церемонии.
Можно ли сказать, что кремация становится все популярнее?
Если рассматривать последние сорок лет в целом, то главным новшеством в похоронной отрасли является именно кремация. Ее популярность продолжает расти. Раньше примерно в четырех случаях из десяти проводилась кремация, а в шести случаях происходило традиционное захоронение в землю. Сегодня ситуация противоположная - примерно в восьми случаях выбирают кремацию, и только в двух происходит захоронение на кладбище.
В Европе все чаще говорят о зеленых похоронах - компостировании людей, посадке памятных деревьев и других экологичных решениях. Появляются ли такие идеи и в Латвии?
В Латвии об этом тоже говорили. В прошлом году я дал интервью о созданном в Латвии продукте - цветочном горшке, в котором прах после кремации помещается под растение. Идея заключается в том, что после высадки в землю корни проходят через прах, а позднее вырастает дерево или другое растение.
Я отношусь к этому довольно скептически. Трудно представить, что прах может быть каким-то особым источником питания для растения. Пепел с давних времен используется в садоводстве - его рассыпают, чтобы ограничить распространение мха и сорняков. Поэтому мне кажется, что в этой идее больше маркетинга, чем реальной пользы для растения.
Конечно, если людям такой подход нравится, возражений нет. О подобных решениях за рубежом я слышал гораздо больше. Есть не только памятные деревья, но и довольно необычные идеи.
Например, в Америке часть праха помещают в песочные часы. Мне это кажется немного ироничным - вроде бы человеку уже полагается спокойно покоиться, а его все оставшееся время еще используют как песочные часы. Каждый раз, когда переворачиваешь часы, получается, что он снова участвует в твоей повседневной жизни. Я бы такой способ увековечивания памяти не выбрал.
Когда начались дискуссии о готовящемся Законе о кладбищах, в социальных сетях распространялось много вводящей в заблуждение информации. Люди писали, что с принятием нового закона могилы будут отбирать, а на их месте будут хоронить других. На самом деле ничего подобного в законе не предусмотрено.
Одно из преимуществ закона заключается в том, что он вводит четкий порядок. Если установленная законом процедура соблюдается, а смотритель кладбища ежегодно осматривает могилы и составляет акты о неухоженных местах, то после трех лет бездействия это место станет доступно другим людям, которые хотят провести захоронение на конкретном кладбище. Таким образом формируется понятный и единый порядок.
Нужно также понимать, что содержание кладбищ стоит денег. Это не отрасль, в которой можно получать большую прибыль. Никто не может заранее знать, сколько захоронений будет в следующем месяце или году. Если бы плата за содержание не взималась, кладбищам просто не хватало бы средств на их обслуживание.
Это хорошо видно во многих местах Латвии, где существуют небольшие семейные кладбища. Если род вымирает или уезжает, могилы постепенно зарастают. Тогда их нередко приводят в порядок добровольцы или проекты, привлекающие европейское финансирование.
Поэтому плата за содержание имеет практическое значение - без нее кладбища не смогут существовать в долгосрочной перспективе.