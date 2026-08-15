Похороны в Латвии меняются: какие традиции сохраняются, а какие уходят в прошлое

Например, в Америке часть праха помещают в песочные часы. Мне это кажется немного ироничным - вроде бы человеку уже полагается спокойно покоиться, а его все оставшееся время еще используют как песочные часы. Каждый раз, когда переворачиваешь часы, получается, что он снова участвует в твоей повседневной жизни. Я бы такой способ увековечивания памяти не выбрал.