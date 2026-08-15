"Это несправедливо": омбудсмен хочет защитить интересы людей, уволившихся из-за действий начальства
Уволившимся из-за нарушений со стороны работодателя могут разрешить получать пособие по безработице сразу, а не ждать три месяца. Омбудсмен Карина Палкова считает нынешние правила несправедливыми.
Омбудсмен Карина Палкова призвала Министерство благосостояния до 1 октября представить позицию по изменению правил назначения пособия по безработице. Речь идет о людях, которые были вынуждены уйти с работы из-за нарушений со стороны работодателя. Сейчас пособие по безработице в таких случаях назначается только с третьего месяца. Это касается и работников, которые расторгли трудовые отношения в соответствии с частью пятой статьи 100 Закона о труде. Эта норма позволяет работнику уволиться по важной причине, например из-за незаконных или аморальных действий работодателя либо других обстоятельств, которые делают продолжение работы невозможным.
Палкова считает, что такое увольнение нельзя приравнивать к ситуации, когда человек добровольно решает уйти с работы.
"Если прекращение трудовых отношений вызвано нарушениями со стороны работодателя или другими важными обстоятельствами, отсрочка выплаты пособия может создать для человека несоразмерное бремя и серьезные трудности с обеспечением средств к существованию", - заявила омбудсмен.
По ее мнению, человек, который был вынужден уйти с работы, чтобы защитить свои права и интересы, не должен фактически дополнительно наказываться за это более долгим ожиданием социальной поддержки.
Поэтому Палкова считает необходимым учитывать разницу между добровольным увольнением и ситуацией, когда у человека фактически не было возможности продолжать работу.
С учетом обращений жителей и закрепленного в Конституции права на социальное обеспечение в случае безработицы омбудсмен призвала Министерство благосостояния пересмотреть действующее регулирование. В частности, она предлагает установить, что если трудовой договор расторгнут на основании части пятой статьи 100 Закона о труде, пособие по безработице назначается сразу, без трехмесячной задержки.