"Это несправедливо": омбудсмен хочет защитить интересы людей, уволившихся из-за действий начальства

Омбудсмен Карина Палкова призвала Министерство благосостояния до 1 октября представить позицию по изменению правил назначения пособия по безработице. Речь идет о людях, которые были вынуждены уйти с работы из-за нарушений со стороны работодателя. Сейчас пособие по безработице в таких случаях назначается только с третьего месяца. Это касается и работников, которые расторгли трудовые отношения в соответствии с частью пятой статьи 100 Закона о труде. Эта норма позволяет работнику уволиться по важной причине, например из-за незаконных или аморальных действий работодателя либо других обстоятельств, которые делают продолжение работы невозможным.