Мужчину отбросило на несколько метров: появились подробности наезда трамвая на двух человек в Риге

Жители района утверждают, что этот переход требует особой осторожности. По их словам, автомобили из-за брусчатки чаще снижают скорость, тогда как трамваи могут проезжать участок довольно быстро. Некоторые местные жители считают, что на переходе необходим светофор. Они утверждают, что трамваи здесь нередко движутся на заметной скорости, а сам участок плохо приспособлен для безопасного пересечения путей.