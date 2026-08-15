Мужчину отбросило на несколько метров: появились подробности наезда трамвая на двух человек в Риге
В четверг около 18:30 у остановки "Krasta masīvs" в Риге трамвай сбил двух человек - 35-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. Оба пострадавших являются глухими. После осмотра медиками их доставили в больницу, состояние мужчины оценивается как тяжелое.
По данным "Degpunktā", пара переходила пешеходный переход со стороны магазина Rimi. Когда мужчина и женщина находились примерно в середине перехода, слева на них наехал трамвай.
Удар оказался настолько сильным, что мужчину отбросило на несколько метров. Местные жители рассказывали, что звук столкновения был слышен даже из квартир на верхних этажах соседних домов.
Очевидец рассказала, что перед столкновением слышала сигнал трамвая. После этого раздался удар и крик. Женщина осталась сидеть на рельсах, держась за голову, а мужчина лежал неподвижно. На место прибыли несколько бригад медиков. У одного из пострадавших диагностировали тяжелую политравму, состояние второго оценили как удовлетворительное. Оба были доставлены в лечебные учреждения.
В Rīgas satiksme сообщили, что водитель трамвая использовал звуковой сигнал и начал экстренно тормозить. Однако пострадавшие на сигнал не отреагировали, поскольку оба не слышат.
По словам представителя предприятия Байбы Барташевицы-Фелдмане, тормозной путь трамвая в зависимости от погодных и дорожных условий может составлять от 20 до 40 метров и более.
Жители района утверждают, что этот переход требует особой осторожности. По их словам, автомобили из-за брусчатки чаще снижают скорость, тогда как трамваи могут проезжать участок довольно быстро. Некоторые местные жители считают, что на переходе необходим светофор. Они утверждают, что трамваи здесь нередко движутся на заметной скорости, а сам участок плохо приспособлен для безопасного пересечения путей.
Полиция теперь должна установить все обстоятельства происшествия - в том числе соответствовала ли скорость трамвая требованиям и почему участники ситуации не заметили друг друга вовремя.
Также проверяется информация о том, могли ли пострадавшие до происшествия употреблять алкоголь. При этом окончательные выводы о причинах аварии полиция пока не сделала. Расследование продолжается.