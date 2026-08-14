Спасателям было трудно определить пол погибших: появились жуткие подробности смертельной аварии в Юркалне
В пятницу в Юркалне произошла тяжелая авария, в которой погибли два молодых человека. Легковой Alfa Romeo столкнулся с грузовиком, после чего автомобиль загорелся и оказался практически полностью уничтожен. По предварительной информации, легковая машина двигалась со значительным превышением скорости, а находившиеся в ней молодые люди, вероятно, не были пристегнуты ремнями безопасности.
После столкновения движение в районе Юркалне на несколько часов было заблокировано. На месте продолжительное время работали оперативные службы - спасателям предстояло извлечь погибших из искореженного автомобиля, убрать с проезжей части многочисленные обломки и организовать эвакуацию остатков машин.
В результате аварии погибли оба человека, находившиеся в легковом автомобиле. По имеющейся на данный момент информации, им было около 20 лет.
Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис рассказал передаче "Degpunktā", что последствия столкновения оказались чрезвычайно тяжелыми. Легковой автомобиль был фактически разорван на части, а его фрагменты разбросало по дороге.
По словам эксперта, характер повреждений указывает на очень высокую скорость. Alfa Romeo столкнулся с грузовым автомобилем практически лоб в лоб.
Травмы находившихся в легковой машине молодых людей оказались настолько тяжелыми, что первоначально спасателям было сложно даже определить их пол.
При этом трагедия могла иметь еще более масштабные последствия. Грузовик перевозил опасный груз - газ, однако к моменту аварии он уже был разгружен. Водитель направлялся из Лиепаи в Вентспилс, где должен был заправить цистерну метаном. После удара легковой автомобиль загорелся. Эксперт отметил, что если бы грузовик в момент столкновения был загружен, последствия аварии могли оказаться значительно серьезнее.
Предварительные признаки также свидетельствуют о том, что находившиеся в Alfa Romeo молодые люди могли не пользоваться ремнями безопасности. Окончательные обстоятельства и причины произошедшего предстоит установить полиции.
Водитель грузового автомобиля в столкновении не пострадал. После аварии он оставался на месте происшествия, где дал показания и оформлялись необходимые документы.
Эксперт обратил внимание, что в этом году в Латвии произошло уже немало тяжелых ДТП, одним из факторов которых становилась высокая скорость. В данном случае особенно трагично то, что жертвами аварии стали совсем молодые люди.