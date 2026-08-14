Спасателям было трудно определить пол погибших: появились жуткие подробности смертельной аварии в Юркалне

При этом трагедия могла иметь еще более масштабные последствия. Грузовик перевозил опасный груз - газ, однако к моменту аварии он уже был разгружен. Водитель направлялся из Лиепаи в Вентспилс, где должен был заправить цистерну метаном. После удара легковой автомобиль загорелся. Эксперт отметил, что если бы грузовик в момент столкновения был загружен, последствия аварии могли оказаться значительно серьезнее.