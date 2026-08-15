Такого в Риге еще не было: болид Формулы-1 устроил оглушительное шоу на улице Экспорта

С 14:00 до 16:00 участок улицы Экспорта от улицы Элизабетес до Вантового моста оказался во власти скорости и оглушительного рева двигателей. В Риге Red Bull Showrun прошел впервые, дав зрителям возможность увидеть в действии технику, которую обычно можно наблюдать на крупнейших гоночных трассах мира.