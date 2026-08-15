Такого в Риге еще не было: болид Формулы-1 устроил оглушительное шоу на улице Экспорта
Рев моторов, дым из-под колес и болид Формулы-1 в нескольких метрах от зрителей - в субботу, 15 августа, в центре Риги прошло масштабное мотор-шоу Red Bull Showrun. На два часа улица Экспорта превратилась в импровизированную гоночную трассу, а одним из главных героев празднования 825-летия столицы стал легендарный болид Red Bull Racing.
С 14:00 до 16:00 участок улицы Экспорта от улицы Элизабетес до Вантового моста оказался во власти скорости и оглушительного рева двигателей. В Риге Red Bull Showrun прошел впервые, дав зрителям возможность увидеть в действии технику, которую обычно можно наблюдать на крупнейших гоночных трассах мира.
Главным событием стал выезд болида Формулы-1 Red Bull RB8. За его рулем находился австриец Патрик Фризахер - бывший пилот Формулы-1 и многолетний представитель Red Bull. Именно RB8 в 2012 году принес Red Bull Racing Кубок конструкторов, а Себастьяну Феттелю - третий подряд чемпионский титул.
Звук гоночного двигателя разносился далеко за пределы улицы Экспорта. Разгоны болида, визг шин и запах резины превратили центр Риги в настоящую моторспортивную арену. Особенно эффектно выглядели моменты, когда над трассой поднимались клубы дыма, а зрители встречали очередные заезды аплодисментами и возгласами.
Однако одной Формулой-1 программа не ограничилась. На трассе показали возможности автомобилей для дрифта и ралли, а отдельной частью программы стали выступления на мотоциклах. Организаторы изначально задумывали шоу как возможность собрать в одном месте сразу несколько дисциплин мирового автоспорта.
В Ригу приехал и один из самых известных мотогонщиков последних десятилетий - испанец Дани Педроса, многолетний участник MotoGP и трехкратный чемпион мира в младших классах. Свою технику и мастерство продемонстрировали также литовский стантрайдер Арунас Гибежа и представители Red Bull Driftbrothers.
Без латвийского представительства праздник скорости тоже не обошелся. Участником Red Bull Showrun стал один из самых известных латвийских раллистов Мартиньш Сескс.