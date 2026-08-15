ВИДЕО: экскаваторы взялись за бывшую "Радиотехнику" - знакомое здание в Иманте разбирают по частям
На территории бывшего завода "Радиотехника" в Иманте полным ходом идет масштабная перестройка. Один из старых производственных корпусов на Курземском проспекте освобождают от прежних конструкций и готовят к новым функциям. Полного сноса здания не планируется - работы являются частью очередного этапа развития TC Imanta.
В значительной части корпуса сняты окна и наружные конструкции, местами разобраны стены, открылись бетонные перекрытия и колонны. На объекте работает тяжелая строительная техника, а вокруг здания скопились груды демонтированных конструкций.
@otkrito.lv В Иманте полным ходом идет снос части бывшего комплекса Radiotehnika. Здание уже разбирают этаж за этажом, на месте работает тяжелая техника. Территорию ждет масштабное обновление - здесь продолжат развивать торговый и развлекательный комплекс с новыми заведениями и услугами. #латвия #иманта #рига #otkritolv #riga @t/c Imanta ♬ оригинальный звук - Otkrito.lv
Однако здание не собираются сносить целиком. Речь идет о масштабной перестройке существующих помещений. Основной каркас сохраняется, а бывшие производственные площади приспосабливают для совершенно новых функций.
Работы проходят на территории бывшего комплекса "Радиотехника" - одного из крупнейших промышленных предприятий советской Риги. Здесь производили радиоприемники, акустические системы и другую радиоаппаратуру. После прекращения прежнего производства огромная территория постепенно меняла назначение, а помещения использовались для торговли, складов и других коммерческих целей.
@tc.imanta
Beidzot jauc nost! TC Imanta turpinās pārmaiņas, un šobrīd vecās telpas pamazām dod vietu jaunajam. Sekojiet līdzi - rādīsim arī turpmāko!♬ As It Was - Instrumental - KPH
Новый этап преобразования территории начался летом 2026 года. Согласно опубликованным планам, реконструкция охватит около 12 000 квадратных метров бывших производственных помещений. Весь комплекс зданий на Курземес проспекте занимает порядка 100 000 квадратных метров.
Это продолжение развития TC Imanta, первая очередь которого открылась осенью 2025 года. В обновленной части комплекса уже работают магазины и другие коммерческие объекты, поэтому нынешние строительные работы не означают, что весь бывший промышленный корпус исчезнет.
Следующий этап должен заметно расширить возможности комплекса. В планах заявлены ресторан LIDO, магазин top! и кинотеатр Apollo Kino. Для новых арендаторов перестраиваются существующие площади и создается необходимая современная инфраструктура.
Особенно крупные изменения предусмотрены на верхних этажах. Согласно планам развития проекта, второй и третий этажи должны быть приспособлены для Apollo Kino. Открытие кинотеатра запланировано к концу 2027 года.