ВИДЕО: экскаваторы взялись за бывшую "Радиотехнику" - знакомое здание в Иманте разбирают по частям

Работы проходят на территории бывшего комплекса "Радиотехника" - одного из крупнейших промышленных предприятий советской Риги. Здесь производили радиоприемники, акустические системы и другую радиоаппаратуру. После прекращения прежнего производства огромная территория постепенно меняла назначение, а помещения использовались для торговли, складов и других коммерческих целей.