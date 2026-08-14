На Даугаве готовят грандиозное шоу: что уже происходит на воде перед праздником Риги
В Риге полным ходом идет подготовка к кульминации празднования 825-летия города. На Даугаве напротив набережной 11 Ноября уже смонтирована большая часть оборудования для водного шоу, которое зрители увидят поздно вечером 15 августа.
Сейчас с набережной и мостов хорошо заметна протянувшаяся по Даугаве конструкция с оборудованием. Она занимает значительную часть акватории между историческим центром и левым берегом. На воде установлены многочисленные элементы будущего представления, технические платформы и оборудование. Некоторые системы уже проверяют - во время подготовки над Даугавой поднимаются мощные струи воды.
Именно здесь вечером 15 августа состоится одна из главных визуальных частей праздника "Открой Ригу! Код: 825". По информации Рижского самоуправления, зрителям обещают масштабное представление с сотнями лазерных лучей, тремя водными экранами, световыми и другими спецэффектами. На водные экраны будет проецироваться специально созданное для юбилея Риги видео, а происходящее дополнит музыкальное сопровождение. Все основные визуальные эффекты развернутся непосредственно над водой Даугавы.
Само водное шоу начнется в 23:30 и продлится около 15 минут - до 23:45.
После него праздник не закончится: до 02:00 на набережной продолжится ночная вечеринка с диджеями Линдой Самсоновой и Магнусом Эриньшем, а над Даугавой останутся лазерные и световые эффекты.
Перед водным шоу на главной сцене набережной 11 Ноября в 22:00 начнется специально подготовленная к юбилею концертная программа "Моя партитура - Рига". В ней примут участие Shipsea, Андрей Рейнис Зитманис, Янис Айшпурс, Айя Андреева, Густаво, Мара Упмане-Холштейне, Элина Шимкус, молодежный хор Kamēr..., Рижский камерный хор Ave Sol и музыканты Sinfonietta Rīga. Концерт завершится в 23:30 - сразу после него внимание зрителей переключится со сцены на Даугаву.