На Даугаве готовят грандиозное шоу: что уже происходит на воде перед праздником Риги

Сейчас с набережной и мостов хорошо заметна протянувшаяся по Даугаве конструкция с оборудованием. Она занимает значительную часть акватории между историческим центром и левым берегом. На воде установлены многочисленные элементы будущего представления, технические платформы и оборудование. Некоторые системы уже проверяют - во время подготовки над Даугавой поднимаются мощные струи воды.