В Риге столкнулись троллейбус, полицейский микроавтобус и две легковушки. ВИДЕО

В аварии участвовали троллейбус 11-го маршрута, микроавтобус Государственной полиции и два легковых автомобиля. В результате пострадали девять человек. В полиции поясняют, что группа сотрудников правоохрательных органов направлялась на вызов, и, согласно имеющейся информации, у них были включены звуковые и световые сигналы, и они двигались на зеленый свет светофора. Первоначальная информация указывает на то, что в результате аварии пострадали двое сотрудников государственной полиции и водитель автомобиля BMW.