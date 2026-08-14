В Риге столкнулись троллейбус, полицейский микроавтобус и две легковушки. ВИДЕО
В Риге вечером в пятницу произошло крупное ДТП - на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту столкнулись несколько транспортных средств, в том числе троллейбус и автомобиль Государственной полиции.
В аварии участвовали троллейбус 11-го маршрута, микроавтобус Государственной полиции и два легковых автомобиля. В результате пострадали девять человек. В полиции поясняют, что группа сотрудников правоохрательных органов направлялась на вызов, и, согласно имеющейся информации, у них были включены звуковые и световые сигналы, и они двигались на зеленый свет светофора. Первоначальная информация указывает на то, что в результате аварии пострадали двое сотрудников государственной полиции и водитель автомобиля BMW.
На месте происшествия работают экстренные службы. Туда прибыли четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи, как минимум четыре автомобиля Государственной пожарно-спасательной службы и несколько машин полиции.
Из-за аварии в районе места происшествия образовались пробки. Движение на перекрестке было первоначально перекрыто, но сейчас восстановлено.