В больнице Екабпилса новорожденный получил тяжелое поражение мозга: мать заявила о возможной халатности
В Екабпилсской региональной больнице расследуется ситуация, в результате которой новорожденный получил тяжелые нарушения здоровья и сейчас находится под наблюдением врачей Детской клинической университетской больницы. Мать ребенка заявляет о возможной грубой халатности и применении физической силы во время родов.
По информации программы TV3 "Bez Tabu", женщина приехала в больницу вовремя, имея направление врача. По ее словам, причиной выбора именно этого медицинского учреждения стал предыдущий положительный опыт. Однако уже в приемном отделении она столкнулась, как утверждает пациентка, с неприветливым отношением персонала.
Наиболее тяжелая ситуация, по словам матери, произошла после прихода акушерки. Женщина утверждает, что акушерка без ее согласия и вопреки предварительной договоренности о проведении только осторожного осмотра применила физическую силу для искусственной стимуляции родов.
При этом ребенок, как утверждает мать, еще не находился в правильном положении для рождения. После вмешательства начались резкие и крайне болезненные схватки. Женщина рассказывает, что из-за боли не могла нормально дышать, в результате чего ребенок еще до рождения столкнулся с нехваткой кислорода.
Новорожденный появился на свет без дыхания. По словам матери, в родильном зале в этот момент не было неонатолога и ожидание специалиста и начало реанимационных мероприятий заняли от пяти до десяти минут.
В результате кислородного голодания ребенок получил повреждение мозга. После реанимации его срочно доставили в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге, где сейчас проводится специальная терапия. В дальнейшем ребенку, вероятно, потребуется длительное медицинское наблюдение.
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Жалобы по поводу возможной халатности и насилия направлены в правоохранительные органы и учреждения, осуществляющие надзор в сфере здравоохранения.
Председатель правления SIA Jēkabpils reģionālā slimnīca Эрвин Кейшс в письменном ответе сообщил, что медицинское учреждение собирает информацию о случившемся и требует объяснений от сотрудников, которые были непосредственно вовлечены в ситуацию. На данный момент изложенные матерью ребенка обстоятельства являются ее утверждениями, а окончательные выводы о действиях медицинского персонала должны быть сделаны после проверки компетентными учреждениями.
Ранее сообщалось, что в приемном отделении больницы в Екабпилсе врач пытался оказать помощь истекающей кровью пациентке, когда один из ее сопровождающих ударил медика по голове. После нападения у врача диагностировали сотрясение мозга, а больница призвала государство ввести единые и финансируемые стандарты безопасности.