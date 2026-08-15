В больнице Екабпилса новорожденный получил тяжелое поражение мозга: мать заявила о возможной халатности

При этом ребенок, как утверждает мать, еще не находился в правильном положении для рождения. После вмешательства начались резкие и крайне болезненные схватки. Женщина рассказывает, что из-за боли не могла нормально дышать, в результате чего ребенок еще до рождения столкнулся с нехваткой кислорода.