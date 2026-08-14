Памятник Свободы и Рижский замок на несколько дней останутся без почетного караула

В учениях будет задействован весь личный состав Роты почетного караула Штабного батальона, в том числе военнослужащие Службы государственной обороны, проходящие службу в подразделении. В связи с этим до 26 августа почетный караул на постах у памятника Свободы и Рижского замка выставляться не будет.