Ринкевич прервал отпуск и в субботу обратится к латвийцам

Ранее сообщалось, что около 4 часов утра паломники в Аглоне получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве и были вынуждены спуститься в подвал. Около 1000 человек провели там примерно час - до тех пор, пока истребители союзников не сбили беспилотник в Балвском крае.