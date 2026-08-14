Ринкевич прервал отпуск и в субботу обратится к латвийцам
Учитывая ситуацию с безопасностью, президент Латвии Эдгар Ринкевич прервал отпуск, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.
Планируется, что в субботу, 15 августа, Ринкевич впервые с момента вступления в должность президента воспользуется возможностью обратиться к обществу на празднике Успения Пресвятой Девы Марии в Аглоне.
Президент находится в ежегодном отпуске с 8 августа. 15 августа должно было стать последним днем отпуска.
Ранее сообщалось, что около 4 часов утра паломники в Аглоне получили предупреждение об угрозе в воздушном пространстве и были вынуждены спуститься в подвал. Около 1000 человек провели там примерно час - до тех пор, пока истребители союзников не сбили беспилотник в Балвском крае.
В пятницу утром жители Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краев ранним утром в пятницу были предупреждены в связи с угрозой в воздушном пространстве.
Ранним утром в пятницу истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии у озера Божевас, которое находится примерно в пяти километрах от центра Ругаи в Балвском крае, сбили влетевший в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат.