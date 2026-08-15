Оказался никому не нужен: в Москве еще раз попытаются продать Рижский вокзал

РЖД впервые выставили Рижский вокзал на продажу в марте 2026 года. Уже тогда его стоимость была определена в размере немногим более 4 млрд рублей, или примерно 41 млн евро. В компании объясняли решение тем, что здания вокзала больше не планируется использовать для производственной деятельности РЖД.