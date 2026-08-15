Оказался никому не нужен: в Москве еще раз попытаются продать Рижский вокзал
Как сообщают СМИ РФ, компания Российские железные дороги (РЖД) в четвертый раз пытается продать Рижский вокзал в Москве. Заявки на участие в новых торгах принимаются с 12 августа по 29 сентября 2026 года, а сам аукцион назначен на 8 октября. Начальная стоимость комплекса составляет 4 009 265 260 рублей, или около 41,2 млн евро.
РЖД впервые выставили Рижский вокзал на продажу в марте 2026 года. Уже тогда его стоимость была определена в размере немногим более 4 млрд рублей, или примерно 41 млн евро. В компании объясняли решение тем, что здания вокзала больше не планируется использовать для производственной деятельности РЖД.
Однако покупателей не нашлось. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников. Неудачей завершилась и вторая попытка - к установленному сроку на торги также не поступило ни одной заявки.
Третья попытка была предпринята летом. РЖД вновь предложили объект по стартовой цене около 41,2 млн евро. Прием заявок продолжался до 29 июля, а торги были назначены на 7 августа. Шаг аукциона составлял около 200,5 млн рублей, или примерно 2,06 млн евро. Однако и этот аукцион в итоге не состоялся.
Что именно продают
Речь идет не только о знаменитом здании Рижского вокзала. В состав выставленного на продажу имущественного комплекса входит само историческое здание площадью около 3,9 тыс. квадратных метров, построенное в 1901 году, а также двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью около 3,8 тыс. квадратных метров.
Кроме того, с объектами связан земельный участок площадью примерно 13,7 тыс. квадратных метров, который предполагается передать покупателю недвижимости в субаренду.
Сам вокзал представляет историческую и архитектурную ценность. Его строительство велось в 1897-1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Здание выполнено в неорусском стиле, а в 2021 году Рижский вокзал был признан объектом культурного наследия регионального значения.
Почему РЖД решили продать вокзал
Решение о продаже связано с тем, что Рижский вокзал фактически утратил свое прежнее транспортное значение.
В ноябре 2024 года совет директоров РЖД предварительно одобрил продажу вокзала из-за отсутствия планов использовать здание в дальнейшей производственной деятельности компании. В феврале 2026 года продажу одобрило российское правительство, после чего объект решили реализовать через открытый аукцион.
Пассажиропоток через Рижский вокзал сокращался на протяжении длительного времени. Особое значение он имел для железнодорожного сообщения Москвы с Латвией.
Поезд Москва - Рига прекратил курсировать в 2020 году после начала пандемии Covid-19 и впоследствии движение не возобновилось. Другие поезда дальнего следования, отправлявшиеся с Рижского вокзала, были переведены на другие московские вокзалы.
Рижским был не всегда
История вокзала тесно связана с железнодорожным сообщением с территорией современной Латвии.
Первоначально он обслуживал Московско-Виндавскую железную дорогу и назывался Виндавским вокзалом. Позднее его переименовали в Балтийский, затем - в Ржевский. Название Рижский вокзал он получил в 1948 году.
На протяжении десятилетий именно отсюда отправлялись поезда в направлении Латвии, а маршрут Москва - Рига был одним из наиболее известных международных направлений вокзала.