Командующий беспилотными войсками Украины рассказал странам Балтии, как надо готовиться к войне с Россией

По приведенным им данным, в начале 2026 года в российских беспилотных подразделениях было задействовано около 86 тысяч человек, к 1 апреля их число выросло до 100 тысяч, а еще через месяц - до 114 тысяч. К концу года Россия, по его словам, планировала довести этот показатель до 168 тысяч человек. Даже если часть российских данных завышена, тенденция, по мнению украинского командующего, очевидна.