Командующий беспилотными войсками Украины рассказал странам Балтии, как надо готовиться к войне с Россией
Опыт войны в Украине показывает, что странам Балтии необходимо уже сейчас радикально менять подход к защите восточной границы. Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр, считает, что Латвии, Литве и Эстонии следует создать вдоль границы с Россией специальную зону.
Свои рекомендации Мадяр изложил в интервью Postimees. Украинский военный, накопивший большой опыт применения беспилотников в войне с Россией, фактически предлагает странам НАТО перенести украинский опыт на собственные границы.
Расчистить приграничную полосу
Первым шагом, по мнению Мадяра, должно стать создание вдоль всей границы специальной буферной зоны шириной примерно от двух до пяти километров. Сам он предпочитает называть ее не «зоной смерти», а территорией, где беспилотники смогут эффективно выполнять свои задачи.
Смысл заключается в том, чтобы максимально затруднить скрытное продвижение противника. Для этого на приграничной территории придется расчищать деревья и кустарник, а в отдельных местах менять рельеф местности. Над такой полосой должна постоянно действовать система беспилотников, способная обнаруживать движение и реагировать на него.
Операторы - вдали от границы
Вторым важным элементом защиты Мадяр называет создание разветвленной сети оптоволоконной связи, доходящей непосредственно до приграничной зоны. Она должна позволить соединить стартовые позиции беспилотников с удаленными командными пунктами.
В таком случае операторам не потребуется находиться непосредственно у границы. Они смогут управлять аппаратами в режиме реального времени из защищенных мест, расположенных значительно дальше от потенциальной линии боевых действий.
Россия тоже быстро учится
Мадяр предупреждает, что рассчитывать исключительно на нынешнее преимущество Украины и Запада в области беспилотных технологий опасно. Россия стремительно наращивает собственные подразделения БПЛА и перенимает украинский опыт.
По приведенным им данным, в начале 2026 года в российских беспилотных подразделениях было задействовано около 86 тысяч человек, к 1 апреля их число выросло до 100 тысяч, а еще через месяц - до 114 тысяч. К концу года Россия, по его словам, планировала довести этот показатель до 168 тысяч человек. Даже если часть российских данных завышена, тенденция, по мнению украинского командующего, очевидна.
Одновременно Россия работает над удешевлением и массовым производством беспилотников. Мадяр приводил в пример российский дрон «Молния», стоимость которого, по его данным, удалось сократить примерно вдвое, а государственный заказ предусматривает производство огромного количества таких аппаратов.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Латвию вторгся дрон и был сбит: обломки могут находиться на большой территории.