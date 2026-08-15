Закрытие Вантового моста на ремонт может стать возможностью для важного эксперимента

Именно этот аспект Бергхольц считает особенно интересным. В случае строительства временной переправы через Даугаву можно было бы практически проверить возможности ее быстрого развертывания и использования в условиях кризиса. "Сейчас вопрос в том, можем ли мы использовать понтонный мост, потому что это был бы очень хороший эксперимент с военными", - заявил он.