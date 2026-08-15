Закрытие Вантового моста на ремонт может стать возможностью для важного эксперимента
Предстоящее закрытие Вантового моста на время реконструкции заставляет искать альтернативные способы пересечения Даугавы. Однако в Рижской думе считают, что предстоящие транспортные ограничения можно превратить в своеобразный эксперимент и одновременно проверить решения, которые могут пригодиться в чрезвычайной ситуации.
Об этом в программе "Preses klubs" на TV24 рассказал председатель Комитета городского развития Рижской думы Эдгар Бергхольц. По его мнению, закрытие Вантового моста может стать моментом, когда столица наконец начнет значительно активнее использовать Даугаву для организации городского транспорта.
"Это может быть таким переломным моментом, когда мы наконец осознаем - у нас есть вода. И когда мы наконец поймем, как правильно ее использовать", - заявил Бергхолц.
Одним из вариантов он назвал развитие водного транспорта. "Одна из этих двух важных вещей - водный транспорт, который мы уже развиваем. К сожалению, ближе к концу сезона, но первые результаты уже начнут появляться", - отметил Бергхольц.
Он считает, что сложившаяся ситуация должна заставить город серьезнее оценить возможности Даугавы как части транспортной системы. При этом депутат обратил внимание еще на один, гораздо более необычный вариант - временный понтонный мост. Бергхольц напомнил, что подобная конструкция через Даугаву в Риге уже существовала. Поэтому, по его мнению, стоит хотя бы рассмотреть возможность использования понтонного моста на период реконструкции Вантового.
Ведущий программы отметил, что сам не помнит понтонного моста, однако Бергхольц предложил не отбрасывать идею только потому, что она выглядит необычно. Речь, по его словам, может идти не только о решении транспортной проблемы на период ремонта. Такой мост позволил бы одновременно проверить возможности города и государства в условиях чрезвычайной ситуации.
Именно этот аспект Бергхольц считает особенно интересным. В случае строительства временной переправы через Даугаву можно было бы практически проверить возможности ее быстрого развертывания и использования в условиях кризиса. "Сейчас вопрос в том, можем ли мы использовать понтонный мост, потому что это был бы очень хороший эксперимент с военными", - заявил он.
По его мнению, подобный опыт может оказаться полезным, если в будущем возникнет ситуация, при которой обычные мосты окажутся недоступны и потребуется быстро организовать альтернативную переправу. "Если произойдет самое худшее, то как мы тогда будем перебираться через реку?" - задал риторический вопрос Бергхолц.