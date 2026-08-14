Пропавшие в Цесисе молодая женщина и ее 2,5-летняя дочь благополучно найдены
В пятницу полиция разыскивала 31-летнюю Лиене Яншевску и ее 2,5-летнюю дочь Элизу. Ближе к вечеру пришли новости, что они обе были успешно найдены.
UPD: Сотрудники Государственной полиции сообщили, что пропавшая Лиене Яншевска и ее дочь были успешно найдены. Они также выразили благодарность жителям, которые поделились сообщением о поисках!
Ранее сообщалось, что, по имеющейся у полиции информации, в последний раз женщину и ребенка видели 12 августа этого года в Цесисе. До настоящего времени их местонахождение неизвестно.
Рост Лиене Яншевски составляет около 1,75 метра, она плотного телосложения, с длинными темными волосами и веснушками на лице. На ней были красный свитер, черные легинсы и белые кроссовки Adidas. При себе у женщины была белая сумочка.
Государственная полиция призывает внимательно посмотреть на фотографии пропавших и откликнуться всех, кому известно их возможное местонахождение. Информацию можно сообщить по телефонам 112 или 29150012.